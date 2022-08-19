數據科普｜「合併」推動以太坊連續六周上漲

以太坊(Ethereum)已經連續六周上漲，將其從6月中旬的一年半低位880美元推高至2,000美元的水平反彈了127%，儘管它距離2021年11月的峰值4,868.79美元還有一大段距離。相比之下，比特幣(Bitcoin)的表現相形見絀，從6月的低點只反彈37%至24,000美元水平。根據CoinMarketCap的數據，以太坊正在蠶食比特幣的市場份額，它現在佔加密貨幣總市值1.14萬億美元的近五分之一之19.7%，高於兩個月前的不到14.9%。比特幣的份額從同期的44.9%下降到40.2%。 文：劉偉良(Eden) /

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(Tocanan)首席執行官 推動以太坊強勁反彈的原因是投資者的一個預期，延遲多年的以太坊大規模升級「合併」(the Merge)可能會在9月15日左右發生，它的區塊鏈底層密碼學技術會徹底改變，一個新的以太代幣創建變得不那麼耗能。以太坊區塊鏈目前使用能源密集型工作量證明(PoW)驗證區塊的方法，其中礦工使用大量電力來快速解決複雜的計算問題以贏得新鑄造的以太坊。在一條平行鏈上，以太坊一直在測試一種權益證明(PoS)系統，該系統只需要礦工「質押」他們的加密幣來驗證交易並創建新區塊。「合併」承諾將區塊鏈的能源消耗減少99.95%，並為更快的交易做好準備，到時交易吞吐量會從目前的每秒約15筆交易提高到理論上每秒數萬筆交易。

「合併」是進行多年的以太坊2.0重大升級的一部分，可謂加密貨幣歷史上最重要事件之一，從2021年初至今共有2百27萬的社媒討論，每日討論量節節上升，從2021年初的每日一兩千條上升至最近的每日六七千條。值得留意的是儘管以太坊價格反彈強勁，但「合併」的情感度卻持續偏負面。如果「合併」進展符合以太坊聯合創始人維塔利克布特林(Vitalik Buterin)的預期那樣成功，它會改變區塊鏈的遊戲規則，使其開採成本更低，並且易於被金融科技和其他加密應用程序採用。但並不是每個人都對「合併」感到高興，尤其是以太礦工，他們昂貴的採礦設備將被淘汰且不能用於開採比特幣。迄今為止，以太坊挖礦較比特幣挖礦更有利可圖，根據Arcane Research的數據，2021年以太礦工的收入為180億美元，而比特幣礦工的收入為170億美元。 還有，「合併」升級過渡是難以捉摸，因它已被推遲了幾次，有人比喻它為在飛行中的飛機更換引擎，這不確定性令一些投資者感到不安。我們可以量化這個風險，如果失敗，大約1.22億個流通中的以太幣(價值約2,320億美元)的財富可能受到威脅。如果升級不順利，它將把整個加密世界倒退五到十年。

過去一個月「合併」的社媒討論詞雲圖內ENS(Ethereum Name Service)有很大的討論量。｜來源：TOCANAN數據