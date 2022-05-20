數據科普｜尋找風口浪尖的威威豬

上兩個周末你有沒有到荃灣與「豬肉檔AK」打卡？ 有關這個型仔店員的首個報道是在5月3日，據報荃灣一位女街坊驚喜發現一個不是粗豪的中年「豬肉佬」，便開心跟她的「新發現」自拍打卡及在社媒上分享。往後不少媒體帳號相繼發布，引發對這個素人的熱議，在過去兩周出現兩波社媒上的討論高點，都是在周末前方便大家去打卡，峰值是在上周五、5月13日共有3,252條討論，約有239萬人次看過相關內容，成為大家閒聊話題。更有粉絲成立應援團，在短短兩周已有1.3萬位團友並準備為他慶祝在6月初的生日。一個素人在短短十數天獲得海量關注成績實屬亮麗，有朋友問這會是一顆新星的誕生嗎， 我嘗試在這裏分析一下。

網上熱議內容當然離不開「豬肉威威」吸引的外形，還提及他的謙虛有禮。也有網民感嘆地說疫情下的香港人好苦悶，平平無奇的「豬肉佬」也能為大家平凡的生活帶來有趣的點滴。我要帶出「圖一」中一個值得留意的模式，兩個討論高點都是急上急落，不能延續超過一天，這代表有關的話題比較薄弱，網民難以在小點滴上進行更多的討論。

詞雲圖(圖二)亦顯示大家談得最多的是戴着口罩的「豬肉佬」，另一個值得留意的，是表情符號出現得比較多，說明網民沒有興趣寫下詳細的討論，比較積極和溫暖的符號如所佔分量並不多，更有一些是不太認同的如 和 。然後我再看那些Facebook帳號戶發的帖子有較佳的表現，當中有多個具傳播力的本地網上平台，有趣的是「真 AK」的東家Viu TV從沒參與其中。「豬肉威威」接受過好幾個視頻訪問，互動量最高的兩條，分別有逾20萬和22萬次觀看，仔細看看有周刊視頻，製作下了不少功夫以吸引觀眾繼續追看，更有「豬肉威威」的肉類解體員專業知識分享，是內容為王(content is king)的好示範。有幾個媒體帳號對「豬肉檔AK」特別感興趣多次發文，箇中原因我等局外人可能要等一段時間才能知曉。

上周末我有沒有到荃灣打卡，我看了一齣名為《迷失幻覺》(Illusions Perdues)的電影，它是改編自巴爾扎克(Honoré de Balzac)於1837至1843創作的連載小說《人間喜劇》(La Comédie Humaine)。當時印刷機的出現可量產生意人需要發放的信息，受歡迎的作家放棄創作偉大文學的夢想，轉而尋求影響力。 這故事令我驚訝的是兩個世紀前的媒體是多麼強大，或從另一角度說它能怎樣導引輿情，和今日相比並不是甚麼新鮮事。

「豬肉檔AK」現在需要的是有延續性的話題和好的內容製作，如果能找上風口浪尖「威威豬」是真的可以飛！