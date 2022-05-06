數據科普｜數據的說話 到底MIRROR是否屬虛火？

MIRROR YouTube頻道在2018年11月4日發布第一條視頻，至今有34萬6千訂戶、139條視頻、3億500萬觀看量和350萬個點讚。從觀看量可見MIRROR頻道越來越受歡迎，從2020年的6,900萬到2021年的1億5千萬，2022年至今四個多月已達5,100萬。其中姜濤的《Dear My Friend,》MV觀看量為最高達1,600萬。這裏我想帶出評論量這個數據，這是一個重要的指標，代表感染力引起觀眾的參與並進行討論，《Dear My Friend,》的討論量也是最高超過4萬條。

這兩周 MIRROR的新聞多籮籮，相關社媒討論一浪接一浪，才子陶傑虛火論也帶來不少火花，大家可能對相關論點會有些疑惑，我嘗試在這裏利用大數據(註：數據截至5月4日中午 )來說話，探討一下相關話題。

圖一：MIRROR YouTube頻道這5年的人氣走勢，從觀看量可見頻道越來越受歡迎｜來源：TOCANAN數據

圖一是把視頻的觀看和討論量進行分析，每年放上了一條趨勢線，趨勢線以上的視頻代表網民的參與度比較高。

鏡粉佈滿海外

要留意的是4月30日姜濤的第十胎新歌《作品的說話》，上架短短4天已獲得240萬的觀看量和8,800多條評論。利用自然語言分析來了解一下那些評論到底是說甚麼，主要意見包括這第十胎不是潮流的歌曲類型，但能接收這歌反戰和追求和平信息覺得很有意思。對剛23歲的姜濤可以從這個高度，用歌來傳達出大家關心的世界現況，加上自導自演的心機是有才華有實力有心胸有態度有志氣的表現。用上了一個戰亂避難所做主題背景、戰亂畫面到MV尾段嬰孩等創作意念，評論者對他刮目相看，覺得這歌很能代表香港和粵語歌的能量。

把數據源拉闊採集其他社媒上的數據再看看MIRROR這兩周的推廣(列表如下)，並以在同期輿論機器全開的特首選舉作為基準來做比對。

4月23日 Jer、柳應廷新歌《離別的規矩》‧4月25日 MIRROR 新團歌《Innerspace》

4月26日 《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會

4月30日 姜濤生日「姜濤誕」和當天他的第十胎《作品的說話》，是單日社媒討論量用的高峰達2,800條

首先語言分布以中文為主佔總量的75%、其次是英語佔23%，日語有2%，餘下有少許其他亞洲語言如韓語、泰語及印尼語。談論MIRROR演唱會的語言覆蓋最廣，海外鏡粉希望能購到門票來觀賞演唱會。