數據科普｜馬斯克的430億美元可以買到推特嗎？

兩周前我在這裏報道了馬斯克花了24.3億美元成為推特最大股東，原來那是一個更大計劃的開始。他並未有按13G備案中的表示會進行被動投資，並婉拒了加入推特董事會的邀請，更於4月14日主動出價每股54.20美元現金、共430億美元將推特私有化。作為世界首富理應可以買到他想要的任何東西，但從過去幾天的事情發展他今次可能會碰到不小的阻力。馬斯克擁有巨額財富，但推特股東們並不支持他，董事會還設置了「毒丸」防禦收購障礙，攻守兩方招式亮麗吸引了很多眼球。就有關把推特私有化的消息在4月14和15兩天全球約有18億2千萬人次看過相關內容，是馬斯克成為推特最大股東那新聞的兩倍。馬斯克希望推特走的方向與現在董事會的想法可謂南轅北轍，在未婉拒加入推特董事會前，他的4月7日推文已預期下一個推特董事會會議是會「被點燃」，隱約嗅到陣陣火藥味。他打算將推特轉變為言論自由的堡壘，消除廣告商和股東們對「濫用內容」的持續壓力。現在的董事會和高管們卻花了好幾年時間試圖在平台上推廣他們所謂更健康的話語和增加內容審核來推動業務。

「推特需要轉型成為一家私營公司」埃隆馬斯克(Elon Musk)在致推特主席布雷特泰勒(Bret Taylor)的信中是這樣寫的。

4月14和15兩天全球約有18億2千萬人次看過有關把推特私有化的內容｜來源：TOCANAN數據

社媒上的拳來腳往都是為自己製造有利的輿情，回到私有化的現實則需要真金白銀，收購者通常要帶著錢或至少銀行保證，否則連談判都不能開始。馬斯克的身家估計為2600億美元，但現金匱乏，他幾乎所有的財富都與特斯拉和他的私人火箭公司SpaceX的股份掛鈎，出售那些股份非他所願，因將引發巨額應納稅額並減少他的控制權。

據外媒報道有知情人士表示，馬斯克在本月初成為最大股東後，吸引了私募股權公司和其他可能支持他的投資者興趣。如果馬斯克能夠贏得Silver Lake、Elliott Management Corp.和Cathie Wood的ARK Investment Management等大型推特投資者支持，就可以減輕他的財務負擔。最新市場傳聞，全球最大的收購公司之一Apollo已經就這可能交易進行了討論。

馬斯克在4月14日的TED演講中承認，儘管他擁有「足夠的資產」，他不確定會否成功把推特私有化。看來好戲還在後頭。