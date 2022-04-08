數據科普｜馬斯克點股成金 狂賺十三億美元

世界首富馬斯克(Elon Musk)在他的3月27日推文表示正在「認真考慮」創建一個新的社交媒體平台，原來他當時已大量持有推特(Twitter)的股份。4月4日爆出了一件大新聞，根據提交給美國證券交易委員會的文件，馬斯克在3月14日購入了73,486,938股推特股票，當時的股價為每股33.03美元總額約為24.3億美元，使馬斯克成為推特最大股東佔9.2%的股份，超過了基金公司Vanguard擁有的8.8%，並使推特前首席執行官傑克·多爾西的2.3%相形見絀。推特股價因馬斯克入股的消息而飆升，美國4月6日收盤上漲至50.98美元，將馬斯克的投資價值上升至約37.5億美元，帳面盈利13.2億美元。

3月27日和4月4日這兩條新聞有爆炸性的傳播力，相應全球約有2千2百萬和1億4千萬人看過相關內容。

馬斯克是推特最受歡迎的用戶之一，擁有超過8千萬粉絲。他也特別多產，分享模因、個人生活和公司的最新信息。2016年遇到交通擁堵時，他在推特上發布了地下隧道系統的想法以緩解「摧毀靈魂」的擁堵。上個月他向俄羅斯總統普京發起一對一的挑戰，普京沒有回應但他的政治喉舌為他說話，大肆宣傳西方和美國敬畏普京。然而，這些推文曾給他帶來麻煩，2018年他發推文告訴全世界正在考慮將特斯拉私有化，往後他被證監會調查，並失去了公司董事長的職位。

我在這裏梳整理一下馬斯克在過去兩周對推特發的幾個推文，希望有助大家理解他的思路及推測未來推特的可能變化。