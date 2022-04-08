數據科普｜馬斯克點股成金 狂賺十三億美元

世界首富馬斯克(Elon Musk)在他的3月27日推文表示正在「認真考慮」創建一個新的社交媒體平台，原來他當時已大量持有推特(Twitter)的股份。4月4日爆出了一件大新聞，根據提交給美國證券交易委員會的文件，馬斯克在3月14日購入了73,486,938股推特股票，當時的股價為每股33.03美元總額約為24.3億美元，使馬斯克成為推特最大股東佔9.2%的股份，超過了基金公司Vanguard擁有的8.8%，並使推特前首席執行官傑克·多爾西的2.3%相形見絀。推特股價因馬斯克入股的消息而飆升，美國4月6日收盤上漲至50.98美元，將馬斯克的投資價值上升至約37.5億美元，帳面盈利13.2億美元。
3月27日和4月4日這兩條新聞有爆炸性的傳播力，相應全球約有2千2百萬和1億4千萬人看過相關內容。
馬斯克是推特最受歡迎的用戶之一，擁有超過8千萬粉絲。他也特別多產，分享模因、個人生活和公司的最新信息。2016年遇到交通擁堵時，他在推特上發布了地下隧道系統的想法以緩解「摧毀靈魂」的擁堵。上個月他向俄羅斯總統普京發起一對一的挑戰，普京沒有回應但他的政治喉舌為他說話，大肆宣傳西方和美國敬畏普京。然而，這些推文曾給他帶來麻煩，2018年他發推文告訴全世界正在考慮將特斯拉私有化，往後他被證監會調查，並失去了公司董事長的職位。
我在這裏梳整理一下馬斯克在過去兩周對推特發的幾個推文，希望有助大家理解他的思路及推測未來推特的可能變化。
- 3月24日，馬斯克在推特上表示擔心推特算法，擔心偏見會對公共話語權產生重大影響並徵求他的粉絲就該算法是否應該開源表態。
- 3月25日，他在推特上發文稱言論自由對民主運作至關重要，並就他的粉絲是否認為推特嚴格遵守這一原則進行調查。結果顯示在超過200萬的投票中70.4%表示反對，然後他問粉絲「應該怎麼做」。
- 4月4日，他發了一條「哦，嗨，哈哈」推文，相信是回應他成為推特最大股東的消息。
- 4月5日，他在推特上問道「你想要一個編輯按鈕嗎」，並邀請粉絲們投票表示贊成或反對。其實推特用戶多年來一直要求編輯按鈕但一直未能實現，因推特堅持不允許在發布推文後作任何更改的原則。有趣的是在4月2日推特官號作出一個回應說「我們正在處理編輯按鈕」，這是否意味着推特內已經有人期待着馬斯克這個問題呢？
他最近幾周批評推特未能遵守言論自由原則最為網民廣傳，網上意見表示應該允許用戶選擇算法來選擇他們想看到的推文，而不是經過推特算法送出的帖子。儘管馬斯克熱愛用推特，從商業理念分享、用作他經營自己公司的晴雨表、到上周末他在柏林一家著名夜總會的經歷，今次推特這項目卻一反常態地對購買該公司的股票保持沉默，目前尚不清楚他的計劃。在截稿前最新消息，Twitter宣布任命50歲的馬斯克將成為11人董事會成員，任期至2024年。
要留意他提交了一份名為13G備案的證券文件，表示他計劃進行被動投資，不打算追求公司的控制權。亦有分析師表示這些股份可能是全面收購的先兆，預計這種被動股權，只是與推特董事會/管理層進行更廣泛對話的開始，最終可能會有更積極的最大股東角色。
文：劉偉良(Eden) / 社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官