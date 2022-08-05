數據科普｜MIRROR演唱會事故 社媒留言的啟示

MIRROR紅館演唱會嚴重事故發生已一周，自事故發生後ViuTV、MakerVille、魯庭暉和花姐的Facebook和Instagram帳號至今都沒有更新和關閉留言功能，是典型公關blackout的處理方法。直到8月4日凌晨姜濤首度開腔，在Instagram Stories以黑底白字寫下「不會放棄、我們不會放棄、一定會站起來、一起面對一切」。較早前花姐丈夫亦留下「努力建立，苦心經營，一件事物，如同親生兒子，感覺將要失去，在淌血」在Instagram Stories上。8月1日Lokman(楊樂文)以MIRROR隊長身份也在Instagram發帖，請大家不用擔心他們。相信一眾鏡粉對MIRROR的未來十分關心，我沒有水晶球或甚麼收料渠道能預測未來，但希望用社媒大數據了解鏡粉對他們偶像有多大的支持。 文：劉偉良(Eden) /

社交媒體商業應用公司天勤

(Tocanan)首席執行官

從7月25日到8月4日早上我們採集了1萬5千條有關MIRROR演唱會的社媒討論，然後把最多評論的50條Facebook和Instagram帖子下的留言共6萬4千條採集下來，分析帖子下的留言可讓我們更了解鏡粉們的聲音。 首先在事故發生後的7月29日內有三波留言潮：第一波在凌晨02:00主辦單位宣布取消餘下場次演出，但內容集中為受傷的兩位舞蹈員打氣，第二波在凌晨04:00 MakerVille行政總裁魯庭暉鞠躬致歉，第三波是在下午16:00行政長官李家超表示關注事故並向傷者致以慰問。 值得留意是圖一的原帖和評論留言淨情感值的差異，經常出現相反走向，值得我們深挖。在過去一周多大致上可以分為三個時間段：

•7月25至28日：演唱會頭四場，原帖一般正面分享場內氣氛、場景和12子的表現。但評論淨情感值是中性偏負面，因Frankie失足跌落台，內容開始留意升降台和吊架的安全問題，加上郭富城「兩日踩台時間太短」的評論，粉絲們表達關心和擔心，熱門詞呈現「安全」和「希望冇事」，相關詞頻佔總量的23%。 •7月29日至8月2日：MIRROR演唱會第四場在7月28日，當晚約10點半舞台中央一塊懸空大屏幕突然掉落，擊中舞蹈員李啟言(阿Mo)令他身受重傷。原帖一般分享這負面消息，評論量在7月29日凌晨飆升，內容提及阿Mo是COLLAR成員So ching的男友，在手術後情況仍然危殆，大量留言為他集氣祝願他手術成功，淨情感值是正面。 •8月3日至8月4日：事故發生已過了五天，很多原帖認同今次政府反應快，情感偏正面。但評論擔心政府能否有效率完成調查盡快給大家一個交代，再者很多網民對香港樂壇的生態，如緊絀的預算、從業員的待遇和工作環境安全問題表示關心，淨情感值是負面。