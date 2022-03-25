數據科普｜MU5735空難後首24小時大數據簡報

在空難發生後的24小時，我們的系統採集了國內137萬條有關的社媒帖子，首兩小時的發帖量最高達每小時18萬條，往後的6個小時發帖量維持在10萬條的水平，這是典型突發性事件的訊息傳播模式，從一個原點爆炸性輻射出去並持續數小時。最多的帖子是祝願MU5735平安，共有4萬條。

肇事航班MU5735是由一架註冊為B-1791的波音737-800操作，這架737於2015年6月交付給中國東方航空，它不是曾於2019年3月全球停飛的737 MAX、也沒有安裝操控特性增益系統(MCAS)。

這是一件令人悲傷的新聞，中國東方航空3月21日一架波音737-800客機在從昆明飛往廣州時，於廣西上空墜毀，機上載有132人，到截稿時間(3月23日中午)據中國官方媒體報道飛機失事搜救工作尚未找到倖存者。我做了一些大數據搜索和整理，在這裏和大家簡報一下。

在首24小時訊息還是比較混亂，網民談到很多話題｜ 來源：TOCANAN數據

在首24小時訊息還是比較混亂，網民談到很多話題包括：

1.現場搜救工作—在墜機核心搜救區域，救援人員發現了飛機殘骸及失聯人員的錢包、身份證、銀行卡等隨身物品。其中一個寫著「歲歲平安」字樣的平安扣引起大家注意，網友說看到那瞬間繃不住了。

2.飛機墜落最後畫面—網上還瘋傳了一段飛機墜毀前的畫面，顯示一架飛機的機頭朝下垂直插入山林中，那畫面是梧州市北辰礦業在山上的監控攝像頭拍攝到的。

3.引發飛行恐懼—看過飛機墜落視頻和殘骸照片後，引發了一些社媒用戶對飛行的恐懼。一位微博用戶PLILY-L在她的微博寫道「……但也着实害怕了，马上取消机票换高铁回去……」

4.東航會面臨更大的虧損和更嚴格的監管審查——疫情反覆爆發，航空客運量持續遠低於2019年水平，加上嚴格的隔離措施導致國際旅運量急降，東航在2020年虧損118億元人民幣，估計這次空難會令他們的經營環境更為嚴峻。

社媒上經常能體會到「高手在民間」，我們採集到的第一條有關空難訊息來自@Unbeliverpoolxt的微博，在空難後45分鐘發出，微博內容完整包括飛機跟蹤應用Flightradar24的數據。趁這機會也數據科普一下Flightradar24，它提供跟蹤全球數千架飛機的實時信息。有關MU5735的飛行軌跡也可在它的推特上找到：MU5735於05:16UTC(世界標準時間)離開昆明，並於05:27UTC到達29,100英呎的巡航高度。飛行正常持續到06:20UTC，當時飛機開始急速下降到7,425英呎，然後略為回升到8,600英呎，隨後飛機再次快速下降。Flightradar24收到MU5735的最後一條ADS-B消息是在06:22:35Z.972UTC高度在3,225英呎。

僅此我也祝願MU5735平安🙏🙏🙏。