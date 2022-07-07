數碼收藏丨商湯數字貓將台北故宮館藏北宋畫作《谿山行旅圖》 以數碼文創發行3600份

數碼收藏品大熱，但大家又會否想到，它能夠讓大眾更了解中國文化？由得意典藏授權、商湯科技「數字貓APP文創平台」以台北故宮館藏文物為主題，原創推出「宋畫三絕」系列首款數字文創產品《谿山行旅·宋畫三絕》，已於本周正式發布，並且限量發行3,600份。透過商湯科技的AI+AR技術加持下，為作品營造出一個活靈活現的大宋谿山「元宇宙」，讓人穿越時空，置身於北宋名畫《谿山行旅圖》的畫境當中，在山水之間遊走穿梭。

App掃描實物 走進《谿山行旅圖》虛擬內容

商湯數字貓「宋畫三絕」系列是台北故宮館藏文物在内地首次以數字文創形式面世的系列藏品，是次合作官方特別甄選了有「鎮館三寶」美譽的《谿山行旅圖》、《早春圖》及《萬壑松風圖》三幅「巨碑式」山水畫作。當中《谿山行旅圖》為北宋名家範寬的代表作，其筆力渾厚，山峰造型壯觀，山麓密林叢生，被譽為「畫山畫骨更畫魂」，難怪明代書畫家董其昌更稱其「宋畫第一」！

該款數碼收藏品採用「實物底座+數碼內容」的設計，在黃銅材質的畫作背後便是以《谿山行旅圖》為主題的限量3D虛擬內容。用戶在觀賞之餘，可通過《數字貓》手機app掃描實物，步入虛擬畫境，盡見溪谷、高山和旅人。多得商湯數字貓先進的AI+AR技術，高度還原原畫中，以水氣煙嵐與溪流山徑自然分界的遠、中、近景；而用戶置身畫中，還可聆聽流水、騾馬及旅人耳語之聲，令人意猶未盡。

商湯數字貓「宋畫三絕」系列的其餘兩款數碼作品，也將於近期陸續發行，敬請期待。