數碼轉型丨凱基亞洲應用Pure Storage FlashBlade 強化財富管理顧問能力

自從互聯網科技證商的湧現，傳統證券商急需加速數碼轉型步伐，豐富業務範疇。老牌券商KGI凱基亞洲面對市場變化，為客戶提供最好的投資及財富管理產品，KGI必須盡快將多個零散的數據孤島，整合至單一數據基礎建設，連繫結構性和非結構性數據，迅速轉化為有用於公司與客戶的資產，加速前線人員訂立個人化投資產品，為VIP提供投資洞見，長遠加快回應市況的決策靈活度。

對此KGI連同其Dremio數據分析技術夥伴Kepro，透過部署Pure Storage整合式高速檔案及物件儲存平台FlashbBlade，以建構一個藉由Dremio驅動的開放數據湖倉(data lakehouse)，分析團隊可直接在數據湖儲存上進行數據倉庫的數據管理、管治和分析效能。

凱基亞洲資訊科技主管鄭國輝表示，採用Pure FlashBlade架構以達至高效能和簡易性，令企業能夠在短短3個月內將數據孤島完全整合到用於儲存客戶檔案應用的全新數據基礎架構平台，遠超業內平均6至9個月，並且讓不同部門可於單一及可訪問的現代數據平台上進行協作。「Dremio可直接在Pure FlashBlade上進行高效SQL分析，讓KGI的數據分析師能夠在數小時或數天內分析關鍵數據，遠比過去需要數周或數月的時間達至更高效，提升客戶體驗。」另外透過AI驅動的雲端管理軟件Pure1，亦令KGI於單一介面上進行監察及分析，並達至最佳化儲存基礎架構的效能。而且Pure Evergreen//Forever能減少總擁有成本(TCO)，免除需停機的系統升級，讓企業能夠持續享有現代化數據體驗，進行無間斷升級。

Pure Storage港澳區總經理楊玉珊認同方案能加快凱基在回應市場的反應能力，「現今的金融服務業於數碼代時代需要穩健及強大的數據策略以維持其競爭力。現在，凱基證券擁有堅實的基礎來支援其現在及未來的地區業務發展。」