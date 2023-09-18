數碼轉型丨HGC環電夥Palo Alto Networks 首推跨境數據聯通SASE託管方案 迎大灣區需要

(左起) HGC環電集團副總裁 - 高級技術方案與服務何子聰、HGC環電集團營運總裁 - ICT業務、技術方案及產品黃振華、HGC環電集團行政總裁郭詠邦、Palo Alto Networks香港及大灣區董事總經理馮志剛及Palo Alto Networks大中華區生態系統總監楊傑宏，攜手推出全新一站式SASE託管服務。

愈來愈多企業數碼轉型以維持甚至提升競爭力，根據調研機構Gartner統計，估算至2025年全球將有逾五成企業採用雲端服務。然而推進數碼化同時引申網絡安全憂慮，一旦出現保安缺口，將嚴重影響商譽甚至地區政府形象，不利營商環境。隨著中港跨境營商趨愈蓬勃，早前創新科技及工業局與國家互聯網信息辦公室簽署合作備忘錄，推動大灣區內數據跨境流動的工作；特首也明言爭取年內試行大灣區跨境數據流通計劃，足證其發展機遇。 針對大灣區跨境網絡保安，結合network和security的「安全存取服務邊緣」(簡稱SASE)自然更為適合。有見及此，HGC環電今日宣布將推出嶄新SASE一站式託管服務，由Palo Alto Networks驅動的Prisma SASE單一供應商的端到端解決方案提供技術支援，配合HGC環電的跨境premium network作為軟件定義廣域網(簡稱SD-WAN)的主幹，為在粵港澳大灣區營運的企業提供相關服務，協助企業管理所有業務地點、應用程式和用戶的數據安全和網絡性能。

一站式SASE託管服務 將協同內地數碼營運中心 新服務以HGC環電的跨境網絡作為SD-WAN主幹網絡，利用HGC環電的安全營運中心(SOC)來監察SASE雲端平台、客戶在地端數據中心和分部辦事處的設備，以及雲端虛擬設備，從而為混合工作環境提供更高的網絡安全性、更理想的穩定性，同時簡化管理，提升規模擴展能力和可觀測性，並且降低成本。該服務相當適合有意拓展大灣區業務的零售、金融等目標企業。 HGC環電透過5個從香港延伸的光纖電纜系統與內地直接連接，並在大灣區設有3個地區辦事處，包括大灣區總部及位於廣州的數碼服務營運中心(DSOC)，共逾200名員工提供24小時全天候監察、管理和支援服務，協助企業捕捉商機。同時HGC環電更宣布於今個季度啟動首個與Palo Alto Networks合作的全新跨境SASE託管服務下運作的卓越中心(Centre of Excellence,CoE)，為有意了解服務的企業提供顧問和展示。