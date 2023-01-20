文青女神Sofiee加持 系出清純 TOSHIBA家電新品巡禮

憑藉Viu劇集《I SWIM》飾演文青Miss翁走紅嘅仙氣女神吳海昕Sofiee，日前應邀出席TOSHIBA東芝香港60周年暨旗艦新品預告發布會，活動上更即席體驗最新家電。系出清純嘅Sofiee，活動上除咗表示超鍾意多款新家電嘅日系簡約風格，同佢品味一致之外，亦滿意蒸氣焗爐加入時下流行嘅IoT物聯網元素，又覺得RO逆滲透技術嘅飲水機夠晒健康！仲大力推薦朋友使用咁話！
升級版Master Steam蒸氣焗爐《TSmartLife》一鍵烹飪
疫情下在家煮食，廣受家庭歡迎的大師級Master Steam蒸氣焗爐(30升)，官方宣布加推支援IoT物聯網版本，用家可透過連接《TSmartLife》app遠端操作，而且內置多款雲端食譜教學，只需在手機按下「一鍵烹飪」，即可華麗轉身變廚神，非常簡單方便。機身配備純蒸、烤焗、發酵、慢燉等40款自動煮食功能，而且嶄新智慧蒸氣冷凝鎖設計，釋放多餘蒸氣，減少機頂蒸氣排放，廚房唔怕潮濕。
RO座檯式飲水機 逆滲透過濾 3秒即熱
飲暖水比飲凍水有益身體，而且冬天飲杯熱水更暖胃。早前廠方推出品牌首款RO座檯即熱式多功能飲水機(圖)，採用RO逆向滲透過濾技術，聲稱由SGS測試所得能有效去除110種有害物質。另外污水分離集水槽設計，獨立污水箱貯存雜質；而且淨水箱更內置UVC-LED燈，抑制細菌孳生。再者配合不同沖調需要，提供6種預設水溫功能，加上3秒即熱技術，隨時隨地都飲到暖笠笠的熱水，售3,180港元。
窄身變頻6門雪櫃 內置霧化鎖鮮 支援熱品直放
採用日式收納布局的變頻6門雪櫃，全新窄身設計內櫳高達456升，小家庭夠用有凸。雪櫃內置霧化鎖鮮技術，蔬果貯存在內會被水氣包圍，藉此延長保鮮時間及保留大部分營養；也提供制冷空間支援熱品直放冷藏而無損產品。其餘有快速制冷與解凍，還設有獨立製冰格，方便派對使用。
查詢：2111 0883