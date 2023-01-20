文青女神Sofiee加持 系出清純 TOSHIBA家電新品巡禮

憑藉Viu劇集《I SWIM》飾演文青Miss翁走紅嘅仙氣女神吳海昕Sofiee，日前應邀出席TOSHIBA東芝香港60周年暨旗艦新品預告發布會，活動上更即席體驗最新家電。系出清純嘅Sofiee，活動上除咗表示超鍾意多款新家電嘅日系簡約風格，同佢品味一致之外，亦滿意蒸氣焗爐加入時下流行嘅IoT物聯網元素，又覺得RO逆滲透技術嘅飲水機夠晒健康！仲大力推薦朋友使用咁話！

升級版Master Steam蒸氣焗爐《TSmartLife》一鍵烹飪

疫情下在家煮食，廣受家庭歡迎的大師級Master Steam蒸氣焗爐(30升)，官方宣布加推支援IoT物聯網版本，用家可透過連接《TSmartLife》app遠端操作，而且內置多款雲端食譜教學，只需在手機按下「一鍵烹飪」，即可華麗轉身變廚神，非常簡單方便。機身配備純蒸、烤焗、發酵、慢燉等40款自動煮食功能，而且嶄新智慧蒸氣冷凝鎖設計，釋放多餘蒸氣，減少機頂蒸氣排放，廚房唔怕潮濕。