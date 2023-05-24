新加坡直擊｜深入Dyson新全球總部 3大新品體驗Future of Clean

疫情令全球對「潔淨」的認知，由過往只留意「看得見」的污糟如毛屑灰塵等，到現在更關注「看不見」的污糟如懸浮粒子、病毒和細菌等。隨著全球通關，Dyson邀請全球傳媒，於上月遠赴新加坡參觀品牌的新全球總部；更以「Future of Clean」為主題，除發表並通過不同實驗與示範，體驗3大潔淨新產品外，Dyson首席科技官John Churchill更與小編短敘，分享他對AI發展的看法。 圖、文：廖俊斌

鳴謝：Dyson HK

聖占姆士發電廠 體現Dyson永續發展承諾 首次對外開放的Dyson新全球總部，屬於法定古蹟、建於1927年的「聖占姆士發電廠」，它曾經是新加坡唯一的燃煤電廠，為居民供應電力，地標極具歷史價值。為了活化並保留其二十世紀初紅磚白石交錯堆疊的愛德華式建築風格，Dyson保留其歷史痕跡，包括代表發電廠的燒煤煙囪、內構亮眼的鋼筋橫梁與支撐柱，甚至屋頂桁架均有修復。 為體現Dyson對永續發展的承諾，整項改建工程採取最小隱含碳排放，又選用碳中和地板鋪設，三角屋頂更提供自然採光，加上大量應用Dyson空清技術，更為員工每天提供營養膳食。開放當日小編親歷其中，最難忘的部分必定是以標誌性旋風摩打靈感設計的螺旋樓梯，連同附近3棵室內高身植物直達頂層，相當壯觀。

無緣量產的Dyson v19 Radius首次亮相。

Dyson電動車原型亮相 歷史步道細味里程碑 趁是次傳媒開放活動，Dyson於接待大堂展示從未亮相的原型作「Dyson v19 Radius」。據了解這台車長逾5米的電動SUV，其車廂具備最大搭乘空間兼設有自家空清技術，並提供長達8小時續航力，然而最終無緣量產。故此這台「夢幻」電動車成為傳媒爭相「打卡」的熱點。此外，大堂右側一條由歷代產品所組成的「歷史步道」，展出由1993年首款無線吸塵機「DC01」，到2000年推出「CR01」洗衣機，以至近年Dyson Cool系列無扇葉風扇、Dyson Eye吸塵機械人及Dyson Supersonic風扇，細數30年間品牌對旋風摩打的轉速研發、體積改良與多元應用，發展至今更成就迄今最細小，安裝在Dyson Zone空清耳機的耳罩內超精密機械，講解過程中令人嘖嘖稱奇。

三大新品發表 涵蓋吸塵 濕拖與大面積空清場景 除了參觀總部外，品牌亦藉此發表3款新品，分別是Dyson 360 Vis Nav吸塵機械人、新增濕拖模組Dyson Submarine及針對開放式空間使用的Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde空氣清新機。現場亦設置多個體驗專區，示範新產品不同功能。其中Dyson 360 Vis Nav屬於系列第三代吸塵機械人，採用雙連桿懸吊系統，爬升高度21毫米，低吸設計容許深入家具下方窄至99毫米高進行清潔。新機配備全寬三重清潔刷條，「Fluffy」尼龍刷毛用於清潔硬地板，並抓起大片碎屑；防靜電碳纖維細刷毛去除微細灰塵；硬尼龍刷毛則深入清潔地氈，同時吸力較其他同類產品高6倍。機械人配備360度視覺系統和半球狀魚眼透鏡，透過實時定位及地圖建構技術，讓機械人走勻全屋即可創建清潔地圖。又內置26個感應器收集數據，以便執行灰塵偵測、避障和牆壁提示等任務，最長容許運行50分鐘後自動返回機座充電。用家還可利用《MyDyson》規劃清掃路徑或加入指令，並在完成工作後提供清潔報告。 至於Dyson Submarine洗地滾筒吸頭是針對亞洲人濕拖清潔習慣而設，配備300毫升清水箱，能清潔達1,184平方呎的地板範圍，而8個出水口設計，加壓沿著整個吸頭的寬度平均分布，吸頭先清走溢濺物、頑固污漬和細小碎屑，再釋出水分抹淨而又不會令地板過濕。 Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde空氣清新機專門為大型開放式空間而設。機身採用新錐形空氣動力學技術，空氣噴射可遠達10米，兼配備二氧化碳感應器，即使在最大轉速下運行，噪音僅56分貝，相當適合在辦公室使用。另外三重過濾系統內置可捕捉達99.95%懸浮粒子的HEPA H13濾網；鉀碳濾網則消除污染氣體及多出3倍的二氧化氮；選擇性催化濾網更可持續消滅甲醛。跟其他空清機一樣，此機內置感應器持續監測室內空氣質素，將實時數據傳送至《MyDyson》供用家了解情況。

Dyson首席科技官John Churchill。