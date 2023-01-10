新春終於有PS5！搵Do姐代言 PlayStation 5 1.13全線有貨賣

疫情呢幾年，全球最多機迷唔滿意嘅，莫過於PlayStation 5(PS5)長期短缺，唔少人由2020年抽籤到2022年，依然有錢無機買。

不過今年大家終於可以放心喇！事關SIEH宣布PS5現貨將於本周五1月13日起，於全線PlayStation Authorized Dealer、SONY Store及特許經銷商發售。同時為慶祝新春佳節，今天起將推出「玩轉新一年」賀年活動，包括「PS5開運大禮」及「新春大捉福」兩部分，前者由2023年1月10日至2月10日舉行，凡購買PS5或PS5數位版主機，75位幸運機主將有機會贏取總值超過15萬港元的豐富獎品。後者則由2023年1月22日至2月5日經由PS5及PS4主機於PS Store舉行，首100位成功於網上收集神秘祝福錦囊，即可獲贈價值200港元PS Store禮物卡。首10名累積消費金額最高者更可獲終極大獎「電玩終極禮品包」，贏取Sony 43吋智能電視及一系列豐富PlayStation產品。

由2023年1月13日起，PS5現貨將會於全線發售，玩家毋須預訂即買即玩，於農曆新年假期玩盡PlayStation一系列精彩遊戲。售價方面，PS5主機售4,380港元；PS5數位版主機售3,580港元；PS5 God of War Ragnarök Bundle售4,880港元。

銷售點：https://www.playstation.com/zh-hant-hk/local/retailers/

為隆重其事，官方還邀得Do姐(鄭裕玲)拍攝最新宣傳照，Do姐穿上印有「The Wait is Over」字樣的藍色皮褸，傳達「等待已經終結」的訊息。另一張宣傳照Do姐站立於PS5機海前氣勢十足，海報寫上「再入荷」訊息，將好消息帶給一眾機迷！