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科技
2023-10-11 19:00:00

旅行慳錢攻略：經AlipayHK申請Ant Bank PayLater 最快1分鐘開戶 免息+零手續費 1期都用得 同場教你最醒入手新機王方法

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旅行慳錢攻略：經AlipayHK申請Ant Bank PayLater 最快1分鐘開戶 免息+零手續費 1期都用得 同場教你最醒入手新機王方法

旅行慳錢攻略：經AlipayHK申請Ant Bank PayLater 最快1分鐘開戶 免息+零手續費 1期都用得 同場教你最醒入手新機王方法

踏入10月又係旅遊旺季，相信唔少人已經計劃好賞紅葉同浸溫泉，甚至儲緊彈藥準備預約機票與酒店歡度佳節。以往外遊大家都習慣轉定錢方便消費，但自從電子支付普及之後，一部手機掃碼付款，兼享超優惠匯率，毋須現金便可行走天下！

已完成AlipayHK身份認證的用戶， AlipayHK申請Ant Bank PayLater，毋須提供身份證明文件，最快1分鐘成功開戶*，即可享抵至免息兼零手續費，短至1期、最長24個月分期靈活選擇。Ant Bank PayLater的應用範圍現已覆蓋至所有支援AlipayHK的網店和實體店，連外遊時只要見到商戶有張貼Alipay+標誌或者表明接受AlipayHK，同樣用得Ant Bank PayLater！先享後付，旅行使費用Ant Bank PayLater埋單，使都使得輕鬆啲！

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Ant Bank PayLater覆蓋所有接受AlipayHK的商戶  130手續費

2023715日起，Ant Bank PayLater已全面升級，包括延伸至實體店支付及新增「1期」、「6期」、「12期」和「24期」4種新選擇(各期數都免息；1期和3期更免手續費)，覆蓋全港逾15萬個線上及線下商戶。同時都可以在中國內地、澳門及其他區域使用，只要是接受AlipayHK的商戶都用到，單計日本已有逾100萬間商戶支持Ant Bank PayLater，連港人熟悉的便利店如LawsonFamilyMartTSURUHA藥妝店、伊勢丹百貨和大丸百貨等都可以用。

值得一提的是，選擇Ant Bank PayLater1期」分期服務，就類似信用卡簽賬，都是下一期還款，還可以豁免手續費；如果綁定信用卡於AlipayHK消費，當超過每月3,000港元免手續費限額，將收取最多2.5%手續費。使用Ant Bank PayLater同時更可享雙倍A. Point積分，更加划算。

至於港人最愛的淘寶，由7月開始使用AlipayHK餘額支付將收取1%手續費，改用Ant Bank PayLater則是無次數上限免淘寶手續費，兼享免息免手續費分1期或3期。

至抵消費賞：搶券買新機王 配合Ant Bank PayLater 12個月免息免手續費分期 每月抵至$276出機 兼無合約綁定

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配合Ant Bank PayLater 12個月免息免手續費分期
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iPhone 15系列登場，各大電訊商紛紛推出機優惠，亦有人選擇申請AppleiPhone Trade機換折扣。然而前者要簽長合約綁死，後者不適用於「轉會」客或新入坑買機的果粉。現在Ant Bank推出「10月幫你換新機」消費賞，全新和現有PayLater客戶都可參加，前者只需於活動日前使用PayLater成功進行一筆消費即符合資格；後者則需進行單筆800港元或以上的消費；之後便可於1010日、1020日及10303個活動日中午12時進入指定AlipayHK App頁面，搶走iPhone 15/ iPhone 15 Pro或高達3,888港元數碼電器禮券。

另一方面，用戶透過16間指定商戶買機可享高達12個月免息免手續費分期。最重要的是數碼電器禮券與免息免手續費分期可同時享用。換句話說，如果搶到最高的3,888港元禮券選購iPhone 15(6,899港元起)加一條MagSafe充電線(299港元)，再用12個月免息分期，平均每月都只不過約276港元，相當超值！

只要在麥當勞用Ant Bank PayLater消費每滿21港元，即自動扣減20港元電子禮券乙張，換言之1蚊請你食麥當勞！

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AlipayHK申請Ant Bank PayLater 享豐富迎新賞 最快1分鐘開戶

除了消費獎賞，全新Ant Bank PayLater用戶於本月亦可享總值300港元電子禮券，其中100港元通用禮券、200港元麥當勞禮券，只要在麥當勞用Ant Bank PayLater消費每滿21港元，即自動扣減20港元電子禮券乙張，換言之1蚊請你食麥當勞！

更重要的是，已完成AlipayHK身份認證的用戶，可享免提交身份證明文件直接開戶，只要經AlipayHK打開Ant Bank PayLater小程序，依次填寫個人資料、確認並完成申請流程，最後獲審批後確認信用額度，最快1分鐘極速開通。當要選擇分期付款時，打開AlipayHK選擇右下角「付款」，並點選以Ant Bank PayLater支付，商戶掃碼後，再選擇期數並確認付款，即可體驗先享後付的精明消費！

Ant Bank PayLater開戶流程(一)。 Ant Bank PayLater開戶流程(二)。

 

 

*毋須身份證明文件僅適用於已完成AlipayHK身份認證的用戶。1 分鐘為開戶最快時間，實際開戶時間受個別情況而定。

各優惠額滿即止，受條款及細則約束，詳情請瀏覽：https://www.antbank.hk/paylater-welcome-offer?lang=zh_hk

受條款及細則約束。Ant Bank PayLater為螞蟻銀行(香港)的信貸產品。借定唔借？還得到先好借！逾期還款會產生罰息。

(資訊)

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