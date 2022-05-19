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科技
2022-05-19 19:15:00

旗艦電視丨升級Ai PQ引擎 自帶Onkyo音響 TCL X925 Mini LED 8K TV

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旗艦電視丨二代Ai PQ引擎 自帶Onkyo音響 TCL X925 Mini LED 8K TV

旗艦電視丨二代Ai PQ引擎 自帶Onkyo音響 TCL X925 Mini LED 8K TV

TCL今日在年度產品發布會上，以最新旗艦級X925 Mini LED 8K TV為首，品牌帶來一系列C及P系列4K電視與相關電視音響產品。同時在今次發布會上，廠方還首次引進雪櫃、冷氣機、空氣清新機和抽濕機等，趁次期消費券推出前夕，於香港家電市場大舉搶灘。

TCL X925 Mini LED 8K丨升級Ai PQ引擎 新增Ai SR超解像

全新TCL旗艦級75吋X925 Mini LED 8K TV，在全新Mini LED背光與量子點技術下，加上全陣列區域精準控光，能覆蓋100%以上DCI-P3色域及提供高達1,000nits亮度，帶來細緻逼真的色彩表現。而且電視支援HDR10+、Dolby Vision IQ與IMAX ENHANCED認證，配合電視底部的2.1聲道Onkyo喇叭系統，盡顯影院級享受。新機特別在影像引擎升級改善，其二代Ai PQ圖像處理器新增Ai SR超解像技術，進一步將畫質升頻，用家享受更震撼的視覺盛宴。

同場還有重視遊戲體驗，性價比較高的C835 Mini LED 4K TV，除了基本Game Master遊戲模式、HDMI 2.1制式、運動估計與運動補償MEMC 120Hz與對應AMD FreeSync Premium技術，全面支援新世代遊戲主機規格外，更將畫面更新率提升至144Hz，打機就更加流暢。

售價方面，75吋X925 Mini LED 8K TV售79,800港元；C835 Mini LED 4K TV提供55吋和65吋版本，分別售20,800港元及32,800港元，現已上市。

TCL C835 Mini LED 4K TV。 TCL C635 QLED TV，備有43吋、50吋、55吋及65吋選擇，售6,980港元起(43吋)。 TCL P735 4K HDR TV新增75吋選擇，最高售19,980港元。 機底配備Onkyo音響。 跟去年產品一樣，加入magic camera。 S522W 2.1聲道無線重低音喇叭，售1,280港元。 引入275升下置冰格雙門雪櫃P275BF(左)及197升上置冰格雙門P197TM，分別售4,280港元與3,280港元。 新增GentleCool變頻冷氣機，由1匹至2.5匹可供選擇，售6,880港元，上市待定。
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