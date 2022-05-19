旗艦電視丨升級Ai PQ引擎 自帶Onkyo音響 TCL X925 Mini LED 8K TV

TCL今日在年度產品發布會上，以最新旗艦級X925 Mini LED 8K TV為首，品牌帶來一系列C及P系列4K電視與相關電視音響產品。同時在今次發布會上，廠方還首次引進雪櫃、冷氣機、空氣清新機和抽濕機等，趁次期消費券推出前夕，於香港家電市場大舉搶灘。

TCL X925 Mini LED 8K丨升級Ai PQ引擎 新增Ai SR超解像

全新TCL旗艦級75吋X925 Mini LED 8K TV，在全新Mini LED背光與量子點技術下，加上全陣列區域精準控光，能覆蓋100%以上DCI-P3色域及提供高達1,000nits亮度，帶來細緻逼真的色彩表現。而且電視支援HDR10+、Dolby Vision IQ與IMAX ENHANCED認證，配合電視底部的2.1聲道Onkyo喇叭系統，盡顯影院級享受。新機特別在影像引擎升級改善，其二代Ai PQ圖像處理器新增Ai SR超解像技術，進一步將畫質升頻，用家享受更震撼的視覺盛宴。

同場還有重視遊戲體驗，性價比較高的C835 Mini LED 4K TV，除了基本Game Master遊戲模式、HDMI 2.1制式、運動估計與運動補償MEMC 120Hz與對應AMD FreeSync Premium技術，全面支援新世代遊戲主機規格外，更將畫面更新率提升至144Hz，打機就更加流暢。

售價方面，75吋X925 Mini LED 8K TV售79,800港元；C835 Mini LED 4K TV提供55吋和65吋版本，分別售20,800港元及32,800港元，現已上市。