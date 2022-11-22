旗艦4G丨超光變XMAGE影像技術 10段光圈加持 HUAWEI Mate 50系列賣6.2K起

華為推出手機的熱情未減，月初官方推出年度旗艦4G手機HUAWEI Mate 50系列，備有標配版Mate 50及高階版Mate 50 Pro兩款選擇，沿用後置相機的星環設計布局，加入超光變XMAGE影像系統，支援10段物理光圈調校，拍攝性能進一步加強。
超光變XMAGE影像系統
華為早前發布全新流動影像XMAGE技術，而HUAWEI Mate 50系列為搶先採用此影像系統的旗艦手機。其超光變鏡頭系統，最高支援10段可調節物理光圈，於自動模式下，智能光圈可根據不同場景智能匹配光圈大小；在專業模式下更支援手動調節，改變景深範圍和虛化程度，大師級作品隨手可得。
HUAWEI Mate 50系列搭載50MP像素超光變主鏡頭，配備f/1.4光圈，高進光量融合XD Fusion Pro，提升拍攝影像的畫面亮度，還有13MP像素廣角微距鏡頭，支援超微距影片拍攝及微距畫中畫，精準捕捉細節。當中標準版選用12MP像素潛望式長焦鏡頭，Pro版更用上64MP像素，能實現達200倍的變焦範圍，遠方景物盡收眼底。前置鏡頭方面，Mate 50系列採用13MP像素超廣角鏡頭，支援78°至100°的廣角畫面，帶來更廣闊的原色自拍。
HUAWEI Mate 50 Pro可升級HarmonyOS 3體驗版
配色方面，Mate 50 Pro高配版(8GB + 512GB)獨有崑崙霞光款，Mate 50 Pro標配版(8GB + 256GB)與Mate 50標準版(8GB + 256GB)則有冰霜銀及曜金黑兩款型格色調選擇。當中高配版首度搭載華為自研的「崑崙玻璃」，廠方稱通過複合離子強化注入技術，生產出億個納米晶體，大幅提升玻璃韌性，更是全球首個獲得瑞士SGS五星抗跌耐摔權威認證的智能手機，帶來更強大的耐摔及抗壓能力。
屏幕方面，HUAWEI Mate 50 Pro擁有6.74 吋OLED屏，支援120Hz更新率、300Hz觸控反應及1,440Hz PWM調光，能有效降低閃屏，舒緩眼睛疲勞。至於Mate 50則是6.7吋OLED屏，並換成90Hz更新率。同時系列亦搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1 4G版晶片、配備4,700mAh電池，支援66W HUAWEI SuperCharge有線快充以及50W HUAWEI SuperCharge無線快充，另支援電池應急模式，可在1%低電量下智能啟動聚能泵，支援待機3小時或通話12分鐘，解決用戶的燃眉之急。
不得不提，HUAWEI Mate 50 Pro已能率先升級HarmonyOS 3體驗版，亦會於月內支援Huawei Pay八達通功能。用家只要簡單於華為錢包開設Huawei Pay八達通，即可作日常使用，輕鬆方便。
符合IP68防水防塵標準的HUAWEI Mate 50系列，Mate 50標準版、Mate 50 Pro標配版與Mate 50 Pro高配版分別售6,188港元、7,188港元及8,988港元，現已上市。