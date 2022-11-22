旗艦4G丨超光變XMAGE影像技術 10段光圈加持 HUAWEI Mate 50系列賣6.2K起

華為推出手機的熱情未減，月初官方推出年度旗艦4G手機HUAWEI Mate 50系列，備有標配版Mate 50及高階版Mate 50 Pro兩款選擇，沿用後置相機的星環設計布局，加入超光變XMAGE影像系統，支援10段物理光圈調校，拍攝性能進一步加強。

超光變 XMAGE 影像系統

華為早前發布全新流動影像XMAGE技術，而HUAWEI Mate 50系列為搶先採用此影像系統的旗艦手機。其超光變鏡頭系統，最高支援10段可調節物理光圈，於自動模式下，智能光圈可根據不同場景智能匹配光圈大小；在專業模式下更支援手動調節，改變景深範圍和虛化程度，大師級作品隨手可得。

HUAWEI Mate 50系列搭載50MP像素超光變主鏡頭，配備f/1.4光圈，高進光量融合XD Fusion Pro，提升拍攝影像的畫面亮度，還有13MP像素廣角微距鏡頭，支援超微距影片拍攝及微距畫中畫，精準捕捉細節。當中標準版選用12MP像素潛望式長焦鏡頭，Pro版更用上64MP像素，能實現達200倍的變焦範圍，遠方景物盡收眼底。前置鏡頭方面，Mate 50系列採用13MP像素超廣角鏡頭，支援78°至100°的廣角畫面，帶來更廣闊的原色自拍。