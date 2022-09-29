日本通關丨當地逾百萬商戶接入AlipayHK 港人自由行更著數

香港入境檢疫改為「0+3」，日本亦將於10月11日恢復自由行。為方便港人隨時起程外遊的消費需求，AlipayHK日前聯合Alipay+宣布，超過100萬間日本線下商戶，透過螞蟻集團Alipay+跨境移動支付和營銷解決方案已經接入AlipayHK，迎接港人自由行。與此同時，AlipayHK更與本地和日本合作商戶推出多重優惠，大家去日本搭車、消費住宿都有優惠！

現時AlipayHK用戶前往日本，毋須提前兌換貨幣，於當地只要見到「Alipay+」或「AlipayHK」標籤，即可用AlipayHK以港元結算進行付款；而當地合作商戶則可收取自動兌換後的日圓。合作商戶如伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Outlets、Lawson、7-Eleven、すき家Sukiya及松屋等。

此外AlipayHK同時推出流動支付快閃優惠，即日起至10月14日在日本AlipayHK合作商戶消費即可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。而AlipayHK用戶在出發前，更可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取Agoda、trip.com和Klook等旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等享受最高八折優惠。