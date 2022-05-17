明天上市丨新一代AIS Pro 實現50倍變焦 萬象雙環 最強攝力HUAWEI P50

華為宣布在港推出攝影旗艦手機新成員HUAWEI P50，延續P系列萬象雙環後置三鏡頭布局，支援自家XD Optics光學運算與升級XD Fusion Pro原色處理引擎，帶來更栩栩如生的成像色彩細節。同場更加推HUAWEI WATCH GT 3 Pro智能腕錶，透過Harmony OS互聯連動，用手錶遙控HUAWEI P50充當手機快門影相，盡顯文青創意。

HUAWEI P50丨50MP像素主鏡三攝 全焦段4K攝錄

HUAWEI P50延續P系列「萬象雙環」標誌性後置鏡頭布局，搭載50MP像素主鏡、13MP像素超廣角與12MP像素長焦遠攝鏡，支援自家XD Optics光學運算與升級XD Fusion Pro原色處理引擎，廠方指新機可將環境光譜分辨力提升50%、色準也提升20%，並支援全焦段4K攝錄。此外長焦鏡頭加入新一代AIS Pro超級防震功能，在最高50倍數碼變焦情況下，拍攝仍確保平穩順滑。

規格方面，此機用上6.5吋OLED 2K挖孔屏，支援90Hz更新率與300Hz觸控反應，搭載高通S888 4G晶片、8GB連256GB儲存，而4,100mAh電池對應66W有線快充，僅40分鐘便可充滿手機。符合IP68防水防塵，備有曜金黑及可可茶金雙色選擇的HUAWEI P50，售5,988港元，明日上市，搶先買機更有機會獲贈HUAWEI FreeBuds Pro乙對。(價值1,388港元)