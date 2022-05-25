明天上市丨自研V1+影像晶片 蔡司T*鍍膜鏡 電影級拍攝 vivo X80系列

近年不少國產手機品牌以高端攝影性能作賣點而推出旗艦手機，挾著跟ZEISS蔡司鏡片緊密合作的vivo，早前發表新一代X80系列旗艦手機，正是主打極致手機影像體驗。新機除提供全新電影比例拍攝外，還加入不少銀幕感鏡頭拍攝與調色風格，透過搭載自家研發V1+影像晶片，令影像處理效能進一步提升。

vivo X80系列丨四鏡X80 Pro用高通S8 Gen 1 三鏡X80用天璣9000

vivo X80系列備有高階X80 Pro與標配X80兩種版本，均提供宇宙黑(X80另有碧海藍)顏色。手機均採用6.78吋Samsung E5 AMOLED面板挖孔屏，並支援120Hz畫面更新率。惟Pro版為WQHD+解析度，且對應300Hz觸控反應；標配版則是FHD+解析度及240Hz觸控反應。

作為廠方今年的旗艦型號，vivo X80系列延續與蔡司合作，所有鏡頭表面均有抑制反光的T*鍍膜，而Pro版更配置高透光玻璃鏡片，令影像更清晰、低色差、低散光。手機又沿用現有蔡司經典鏡頭效果，包括夢幻虛化(Distagon Style)、經典虛化(Planar Style)、奶油虛化(Sonnar Style)及旋轉虛化(Biotar Style)，又提供蔡司自然色彩(Zeiss Natural Color)呈現逼真影像效果。當然X80系列亦有搭載蔡司Anamorphic專業級電影鏡頭景深效果，內置電影光斑、橢圓形景深、橫向一字藍光等拍攝效果，配合全新2.39:1的銀幕拍攝比例，為成像增添電影味道。

AI演算與鏡頭選材都是新機一大賣點，vivo X80系列內置自家研發VI+晶片，增強影像分析能力，當中Pro版更率先採用Samsung ISOCELL GNV感光元件定制級50MP像素主鏡，加上48MP超廣角、12MP人像微雲台與8MP潛望式遠攝鏡的四鏡頭組合；至於標配版則有Sony IMX866感光元件50MP像素主鏡，配合雙12MP像素超廣角與蔡司人像鏡頭的三鏡布局。

規格方面，X80系列內置12GB+256GB儲存，也對應內存融合技術提供額外4GB記體。高階Pro版用上高通Snapdragon 8 Gen 1晶片及4,700mAh電池；標配版則換成聯發科天磯9000晶片與4,500mAh電池。值得一提，vivo X80 Pro還符合IP68防水防塵標準。

售價方面，vivo X80售6,698港元；X80 Pro售8,998港元，明天同時上市。

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