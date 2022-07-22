智慧出行丨應科院夥Lenovo開展次階段車聯網公路測試 為期9個月 由科學園至沙田市中心收集道路數據

香港要發展成為智慧城市，完善的「智慧出行」網絡為重要一環。當中需要部署5G車聯網(C-V2X)基建，為道路使用者提供安全可靠的駕駛和行人體驗。香港應用科技研究院(應科院)昨日宣布，正式進入第二階段車聯網(C-V2X 2.0)公路測試，為期約9個月，由科學園至沙田市中心，全長14公里，應科院亦邀請行駛路段的公共交通車輛一同進行測試，沿路經過的市民亦會見到貼上「ASTRI」標記的測試箱，用作傳輸訊息和收集道路數據。
是次測試應科院將夥拍Lenovo的端對端解決方案，配合高速、可靠及低延遲的5G網絡技術，研究及測試車聯網技術在香港道路的應用場景、所需的網絡及相關基建，旨在推動智慧出行、提升道路安全和交通效率，以及未來聯網自動駕駛汽車的發展。
所謂「車聯網」，是指車輛與車輛、車輛與行人、車輛與道路基建，以及車輛與網絡之間可以實時傳遞訊息，令人、車與道路基建互相協調配合，即時為道路使用者提供路況及警示，加強道路安全及輔助駕駛。
應科院行政總裁葉成輝博士認為，香港作爲連接中國内地的門戶城市，交通運輸是重要一環。「應科院去年已完成車聯網第一期公路測試並獲得有效數據，而次階段測試將進一步完善車聯網的性能，為未來將車聯網持續擴展到大灣區而努力。」
Lenovo中亞太區幕僚長兼香港及澳門區總經理何一凡則表示，Lenovo已經在北京、西班牙巴塞隆拿等多個城市部署了不同的智能城市項目，期望今次能協助推進香港車聯網發展，大大提升道路使用安全及出行效益。