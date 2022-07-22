智慧出行丨應科院夥Lenovo開展次階段車聯網公路測試 為期9個月 由科學園至沙田市中心收集道路數據

(左起)應科院副總裁(通訊技術)莊哲義博士、應科院行政總裁葉成輝博士、應科院董事局主席李惠光工程師太平紳士、Lenovo中亞太區幕僚長兼香港及澳門區總經理何一凡及應科院首席技術專家(通訊技訊/軟件通訊)范世君先生，祝願車聯網公路測試2.0測試成功。

香港要發展成為智慧城市，完善的「智慧出行」網絡為重要一環。當中需要部署5G車聯網(C-V2X)基建，為道路使用者提供安全可靠的駕駛和行人體驗。香港應用科技研究院(應科院)昨日宣布，正式進入第二階段車聯網(C-V2X 2.0)公路測試，為期約9個月，由科學園至沙田市中心，全長14公里，應科院亦邀請行駛路段的公共交通車輛一同進行測試，沿路經過的市民亦會見到貼上「ASTRI」標記的測試箱，用作傳輸訊息和收集道路數據。

是次測試應科院將夥拍Lenovo的端對端解決方案，配合高速、可靠及低延遲的5G網絡技術，研究及測試車聯網技術在香港道路的應用場景、所需的網絡及相關基建，旨在推動智慧出行、提升道路安全和交通效率，以及未來聯網自動駕駛汽車的發展。

所謂「車聯網」，是指車輛與車輛、車輛與行人、車輛與道路基建，以及車輛與網絡之間可以實時傳遞訊息，令人、車與道路基建互相協調配合，即時為道路使用者提供路況及警示，加強道路安全及輔助駕駛。

應科院行政總裁葉成輝博士認為，香港作爲連接中國内地的門戶城市，交通運輸是重要一環。「應科院去年已完成車聯網第一期公路測試並獲得有效數據，而次階段測試將進一步完善車聯網的性能，為未來將車聯網持續擴展到大灣區而努力。」

Lenovo中亞太區幕僚長兼香港及澳門區總經理何一凡則表示，Lenovo已經在北京、西班牙巴塞隆拿等多個城市部署了不同的智能城市項目，期望今次能協助推進香港車聯網發展，大大提升道路使用安全及出行效益。