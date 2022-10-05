智慧出行丨深港車聯網科創走廊 應科院：2035年達成大灣區智慧交通協同發展

一眾嘉賓出席「2022深港車聯網科創走廊」新聞發佈會，在會上合照，包括(香港現場-由左至右) 聯想方案服務業務集團主席及聯想集團執行副總裁黃建恆先生、應科院行政總裁葉成輝博士、創新科技署署長潘婷婷女士, JP、創新科技及工業局局長孫東教授, JP、應科院董事局主席李惠光工程師,BBS, JP、應科院董事局董事何偉中先生、應科院董事局董事李治緯先生，以及遥距参加代表(瑩幕上圖-由左至右) 螞蟻集團副總裁楊鵬先生、深圳市工業和信息化局副局長及黨組成員陳華平先生、深圳市委常委及市政府黨組成員鄭紅波先生、深圳市科

為全面配合香港特區政府《智慧城市藍圖2.0》」中的「智慧出行」發展藍圖，香港應用科技研究院(下稱應科院)自2015年開始進行車聯網科技研發，並於去年在香港啟動全球最大型的車聯網(C-V2X)的首階段公路測試，而今年7月更夥拍聯想的5G網絡技術，開始進行次階段公路測試。

爲進一步加快粵港澳大灣區一體化的進程，應科院上周四與深圳市智慧城市科技發展集團(下稱深智城)展開合作，啟動車聯網互聯互通路線圖，雙方簽署合作備忘錄，內容包括應科院主要承擔大灣區智慧交通互聯互通關鍵技術研究，完成香港場地車聯網應用研發、設計、標準與測試工作，並研究大數據互聯互通標準和安全體系；深智城集團則主要承擔主導城市場景車聯網基礎設施課題研究，完成深圳場地車聯網應用研發、設計、標準與測試工作等。

雙方是次合作，期望在2022至2023年啟動深港車聯網科創走廊，開展互聯互通測試及特定場景規模應用，共同開展互聯互通的標準體系、技術創新、智慧基礎設施、應用服務等體系的研究和建設。目標在「十四五」期間，即2025年達成車聯網互聯互通的完整設計及落地驗證，完成跨灣區自動駕駛應用設計、落地及驗證，包括在香港與深圳交界區域建立示範區。路線圖將進一步與澳門、廣州等地實現車聯網互聯互通。在2035年達成大灣區智慧交通協同發展的願景目標，共同打造一個萬物互聯的大灣區，爲市民提供更安全、更高效的出行服務。