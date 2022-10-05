熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
科技
2022-10-05 12:40:00

智慧出行丨深港車聯網科創走廊 應科院：2035年達成大灣區智慧交通協同發展

分享：
一眾嘉賓出席「2022深港車聯網科創走廊」新聞發佈會，在會上合照，包括(香港現場-由左至右) 聯想方案服務業務集團主席及聯想集團執行副總裁黃建恆先生、應科院行政總裁葉成輝博士、創新科技署署長潘婷婷女士, JP、創新科技及工業局局長孫東教授, JP、應科院董事局主席李惠光工程師,BBS, JP、應科院董事局董事何偉中先生、應科院董事局董事李治緯先生，以及遥距参加代表(瑩幕上圖-由左至右) 螞蟻集團副總裁楊鵬先生、深圳市工業和信息化局副局長及黨組成員陳華平先生、深圳市委常委及市政府黨組成員鄭紅波先生、深圳市科技創新委員會黨組書記及主任王有明博士、深圳市智慧城市科技發展集團董事長及全國工程勘察設計大師張曉春博士及(瑩幕下圖) 中聯辦教育科技部二級巡視員劉懋洲先生。

一眾嘉賓出席「2022深港車聯網科創走廊」新聞發佈會，在會上合照，包括(香港現場-由左至右) 聯想方案服務業務集團主席及聯想集團執行副總裁黃建恆先生、應科院行政總裁葉成輝博士、創新科技署署長潘婷婷女士, JP、創新科技及工業局局長孫東教授, JP、應科院董事局主席李惠光工程師,BBS, JP、應科院董事局董事何偉中先生、應科院董事局董事李治緯先生，以及遥距参加代表(瑩幕上圖-由左至右) 螞蟻集團副總裁楊鵬先生、深圳市工業和信息化局副局長及黨組成員陳華平先生、深圳市委常委及市政府黨組成員鄭紅波先生、深圳市科

為全面配合香港特區政府《智慧城市藍圖2.0》」中的「智慧出行」發展藍圖，香港應用科技研究院(下稱應科院)2015年開始進行車聯網科技研發，並於年在香港啟動全球最大型的車聯網(C-V2X)的首階段公路測試，而今年7月更夥拍聯想的5G網絡技術開始進行次階段公路測試。

爲進一步加快粵港澳大灣區一體化的進程，應科院上周四與深圳市智慧城市科技發展集團(下稱深智城)展開合作，啟動車聯網互聯互通路線圖，雙方簽署合作備忘錄，內容包括應科院主要承擔大灣區智慧交通互聯互通關鍵技術研究，完成香港場地車聯網應用研發、設計、標準與測試工作，並研究大數據互聯互通標準和安全體系；深智城集團則主要承擔主導城市場景車聯網基礎設施課題研究，完成深圳場地車聯網應用研發、設計、標準與測試工作等。

雙方是次合作，期望在2022至2023年啟動深港車聯網科創走廊，開展互聯互通測試及特定場景規模應用，共同開展互聯互通的標準體系、技術創新、智慧基礎設施、應用服務等體系的研究和建設。目標在「十四五」期間，即2025年達成車聯網互聯互通的完整設計及落地驗證，完成跨灣區自動駕駛應用設計、落地及驗證，包括在香港與深圳交界區域建立示範區。路線圖將進一步與澳門、廣州等地實現車聯網互聯互通。在2035年達成大灣區智慧交通協同發展的願景目標，共同打造一個萬物互聯的大灣區，爲市民提供更安全、更高效的出行服務。

應科院及深智城集團今天於「2022深港車聯網科創走廊」新聞發佈會上，簽署合作備忘錄。由應科院行政總裁葉成輝博士(左)及深圳市智慧城市科技發展集團董事長、全國工程勘察設計大師張曉春博士(右)作代表進行簽約儀式。 應科院行政總裁葉成輝博士於2022深港車聯網科創走廊」新聞發佈會上為車聯網進行技術展示及說明。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受