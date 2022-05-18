智慧出行丨15分鐘極速充電 SHELL夥希路能源於信和旗下中港城 部署全港最快電動車充電站

創新及科技局副局長鍾偉强博士, JP(右二)在香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯(左一)、信和集團資產管理董事蔡碧林(左二)，及希路能源創辦人及執行長曾偉華(右一)的陪同下，參觀位於中港城停車場的Shell Recharge充電站，了解三方如何推動電動車普及化，致力達到淨零排放。

為響應特區政府零碳排放、智慧出行與未來智慧城市藍圖規劃，擴大電動車充電站覆蓋範圍兼鼓勵綠色運輸。香港蜆殼有限公司(下稱Shell)宣布夥拍信和集團(下稱信和)及本港初創希路能源(下稱Halo)，於信和旗下中港城設立首個全港最快UNIVERSAL電動車充電設備的Shell Recharge充電站，兼容坊間不同品牌電動車款，滿足更多駕駛人士需要。

中港城Shell Recharge充電站 區內最大型兼速度全港最快

Shell繼早前粉嶺設立首個Shell Recharge充電站後，Shell今次於信和旗下中港城開設第二個Shell Recharge充電站，並已於5月初投入服務，提供4個快速充電設備，為全港所有品牌電動車提供充電服務。配合Halo的專利配電系統，其中一組直流超級充電設備能充電速度達300kW，最快15分鐘內完成充電，成為全港最快的電動車充電站。加上Halo提供40個中速充電設備，中港城停車場將成為尖沙咀區內最多電動車充電設備的停車場，為駕駛人士帶來更方便的充電體驗。

香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯表示，「Shell致力協助香港達至減碳目標，加快實現低碳運輸。我們將會與更多車廠和持份者攜手合作，短期目標是提供剷300個Shell Recharge充電位，未來會有更多信和旗下物業設有Shell Recharge充電站，並於今年底陸續落成。」

信和集團資產管理董事蔡碧林則指，「今次很高興與Shell及Halo攜手，以完善的電動車充電和管理系統，有助應付現有樓宇增建充電設施方面的困難。增加電動車充電站是信和管業優勢於物業管理可持續發展策略的重要範疇之一，未來我們將進一步擴展旗下物業的電動車充電器數量，預計在2022年內大幅增加67%至超過1,400個，鼓勵市民採用綠色運輸。」

Halo創辦人及執行長曾偉華分享說，「今次中港城停車場建設全港最快的UNIVERSAL充電站，最快能在短短15分鐘為新型號的電動車補充約200公里的行駛里程，相當於從中港城到赤鱲角機埸來回3次。此外，通過我們專利的LOAD MANAGEMENT配電系統，中港城能大幅節省對充電站的電力負荷，輕鬆實現大面積甚至全面的電動車充電覆蓋。」

Shell致力實踐可持續發展，表明於2050年或之前成為淨零排放能源企業。而位於機場(貨運中心)的Shell油電站即將於今年第二季開幕，首個於本港同時提供傳統車輛加油及電動車充電服務的油電站。同時Shell亦將成為全港唯一擁有全面電動車充電網絡的油氣公司。