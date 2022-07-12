智慧生活丨一卡兩用 虛銀變現實 Mox Debit/Credit掌控消費

虛擬銀行競爭激烈，由渣打銀行(香港)全力策動，夥電訊盈科、HKT與Trip.com 共同建立的Mox Bank，憑著其亞洲首張無號碼全功能銀行卡Mox Card一枝獨秀。Mox Bank行政總裁Barbaros Uygun胡博思近日接受專訪時總結成績，「截至今年5月客戶量已有逾35萬，較去年5月推出Mox Credit時激增3倍。客戶對Mox的黏著度也高，幾乎每隔天登入手機app，且近八成客戶正使用至少兩項Mox產品或服務。」Mox Card扣帳和信用卡的切換便捷，帶來消費彈性。他認為實體卡對客戶忠誠度，亦起關鍵作用。

胡博思：帶領金融變革 Mox Card顛覆消費

嚴峻疫情接下「火棒」臨危受命，去年9月履新的胡博思是一位奧地利傑出銀行家，他先後在ING銀行及Garanti Bank BBVA擔當高管，如帶領Garanti Bank BBVA建立全方位數碼轉型，而就任奧地利ING銀行行政總裁期間，更將其傳統存款業務變革為全數碼銀行。「外國都有類似Mox Card般無號碼實體Debit/Credit Card的做法，客戶必須登入app才能顯示卡號、到期日和CVV驗證碼。」他發現客戶很喜歡擁有實體卡，「通過Mox Card能夠將實質金融服務連結至無分行的虛銀，因應需要還可透過《Mox Bank》，同一張卡在Mox Credit(信用額形式)或Mox Debit(扣帳形式)之間隨意轉換。」Mox Card更可充當提款卡到銀通或Cirrus(MasterCard)櫃員機提款，帳號又支援轉數快FPS跨行轉帳。「成為Mox新客戶會獲發一張預設Mox Debit扣帳功能的實體卡，直至登入app申請Mox Credit方能開通信用額簽帳功能。」他表示前年開業前的預先登記客戶申請金屬卡活動，以及去年慶祝開業一周年時的推薦新客贏取金屬版黑色Mox Card活動，客戶反應都非常踴躍。