智慧生活丨人文融和 活化共享 中環街市為模 華懋以科技基建 奠永續宜居

隨著城市成長蛻變，建築未必能永恆不衰，但透過科技與翻新，滿載記憶的舊建設仍可以與時並進。正如華懋集團(下稱華懋)與市區重建局(下稱市建局)共同管理的中環街市，秉持新舊交融和凝聚社區理念作保育活化。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興Donald認為中環街市是香港開埠時期重要市集，「這裡屬於港人難得的公共空間，我們認同保育的重要性，引入無邊界共享概念，並以物管科技為輔，積極孕育初創。今後中環街市會是傳承、人文和創新的大本營。」縱然開幕之初正值疫情，惟Donald深信中環街市經得起磨練，是未來香港的新地標，亦是永續城市的建設典範。

Playgrounds for All 共享商場空間 「街市」可說是一個社會最早孕育「聚集」概念的地方，而位處中區商業核心地帶的中環街市，其北面德輔道中、南迎皇后大道中、西鄰租庇利街、東臨域多利皇后街四通八達的優勢，正好是香港連繫中國和世界的縮影。據資料記載，街市最早可追溯於1842年5月《中國之友和香港憲報》的頭版開幕新聞，由早期的木磚建築，幾經變遷後，直至大家所見的1939年包浩斯式現代風格大樓模樣，但內裡的布局，依然維持其貫通開揚的特色。 從市建局接手活化項目，對於華懋來說，首要傳承中環街市獨特的活力。Donald指除保留如中央主樓梯、米舖、度量衡器具等集體回憶外，翻新後還特意在大樓東西兩側加入全開放式折疊門以貫穿大樓空間，同時加強建築物的採光效果，從中庭和大窗戶引進日光營造朝氣。「老友記早上可以來耍太極，中午時學生或打工仔可以帶午餐休憩唞一唞氣。」他又指活化過程中還取消室內舖位間隔，創造無邊界的「共享」商場空間，以拉近不同人文活動，將街市變成「Playgrounds for All」大眾的遊樂場。

另外延續中環街市作為民生經濟集中地這個歷史傳統，華懋亦引入Plug-to-operate概念以支持中小企及初創進駐，「透過靈活的租約兼提供基本裝修，我們已部署完善POS營銷系統等零售科技，讓小店大幅降低營運成本。」他補充。



BIM：由重建至物管 擔綱重要角色 中環街市自2017年重建活化，為這幢戰前混凝土建築重繪圖則，當時市建局正是採用建築業界最前沿的BIM「建築信息模型」技術，先利用鐳射掃描技術，將中環街市的內外細節以點雲方式記錄下來，當獲得三維空間數據後，便能轉化成立體虛擬模型。Donald指這種基建常用的digital twin數位對映技術，能夠為整個物業生命周期中，提供有關產生和管理建築的有用資訊。在施工層面，可推演照明和空調能源效益，也能自動計算工程物料和資金預算。「到我們營運中環街市時，還可套用至BIM設施管理平台，結合5G網絡和大樓周圍的物聯網感知器作智能物業管理，如改善維修保養、個別空間的耗電配置等。」他表示可持續發展是華懋的核心價值，集團響應去年COP26的減碳協定成果，「我們修訂了『CCG3050+』減碳路線圖，致力在2030年前將集團的碳排放量，較2020年減少51.8%的目標。」他指出要達成這項進取方針，物管智能化的助力至關重要。

