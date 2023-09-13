智慧生活丨低碳進取至零碳 商界環保協會推動《零碳約章》 劉敏智：企業須設明確目標

最近本港連場極端天氣災害，令全城明白氣候暖化迫在眉睫。早前特區政府已宣布香港要爭取於2050年前實現碳中和；2035年前更要將碳排放量減少五成(以2005年作基準)。如要實現減排目標，行動必須更加進取！為此商界環保協會於上月底宣布將《BEC低碳約章》升級為《BEC零碳約章》，啟動禮當日即有60間企業簽署響應，以彰顯他們對地球環境負責的決心。推動是次計劃、商界環保協會政策及研究主管劉敏智Merlin坦言企業須落實更科學的減排目標，「《零碳約章》期望商界將減碳行動更具體化，整個社會方可邁向2050年前碳中和。」

從自願性鼓勵 變具體清晰減排 2019年商界環保協會推出《BEC低碳約章》(BEC Low Carbon Charter)，Merlin表示當時相關舉措旨在鼓勵簽署約章的企業能自願推動減碳，箇中並無任何約束力。「如今升級至《BEC零碳約章》(BEC Net-zero Carbon Charter)，並非企業現在要淨零排放方可簽署，而是企業須為自身許下實質承諾，落實並加速商界邁向淨零的不同時期目標和時間表。」《零碳約章》由「聲明」和「承諾」兩部分組成，他解釋企業或機構可選擇成為「行動簽署機構」或「符合科學簽署機構」，並每年向商界環保協會申報減碳進程及成就。「就減排野心而言，『行動簽署機構』需基本具備清晰的減排目標；『符合科學簽署機構』須明確按照科學基礎減碳目標達致減排，有助控制氣溫升幅於攝氏1.5度內，變相要求企業須制定且切實執行。」

新約章簽署企業 可享工作坊相互學習 簽署《零碳約章》的企業，肩負減碳工作更明確，協會對這些公司和機構的支援自然變多。Merlin舉例，「與減碳相關的技能提升訓練，讓企業明白碳審計概念、掌握碳排放數據後如何制定減碳目標和措施，以至鼓勵企業與上下游供應鏈夥伴合作，於零碳目標上產生協同效益。亦會為本地公司聯繫世界各地不同的可持續發展標準制定機構，以了解國際間相關議題的最新討論與發展。」他指企業亦可享參與一些工作坊或協作項目，跟其他企業交流學習。「如我們夥拍金門建築的『Power Up Coalition』計劃，推廣以電力推動工程設備；滿足機場業務合作夥伴的減碳知識，推出『香港國際機場減碳技能提升計劃』以配合機場2025年達到零碳承諾；我們更提供碳披露計劃，協助企業改善減排目標和增加透明度。」而企業相應責任方面，他表示參與方須每年填寫減碳問卷，描述該年度的減碳措施及量化該年度的成果。