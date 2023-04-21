智慧生活丨保誠175周年 精簡數碼保險流程 推One Signature及首創隨身檢衛星檢

今年是保誠成立175周年，也是品牌進入亞洲市場百載的時刻，除了邀請古仔古天樂與Jeffrey魏浚笙代言宣傳外，保誠亦趁這重要時刻展現領先業界的端對端一站式數碼化保險體驗，宣布推出One Signature電子簽署節省購買保單時間，又首創隨身檢和衛星檢加快核保流程。保誠保險首席科技及數碼總監林德軒Sam認為新措施迅速回應大眾對現今數碼投保的要求；同場保誠保險醫務總監鄭毅誠醫生亦簡介品牌醫療網絡免找數服務的優勢，持繼改革理賠體驗。
One Signature節省約七成投保時間
傳統上，投保人在購買保單前，需要了解合約不同條款，以往理財顧問需要預約客戶遞交申請文件，並親身了解合約細節，並於不同部分簽署以茲確認，連帶填錯手民之誤及漏交文件等問題，延長投保時間，過程也費時失事。Sam表示保誠的端對端一站式數碼化保險體驗，雙方會面前顧問可透過《PRUsubmit》事先為客戶預先填表，客戶亦可先提交健康紀錄，方便顧問代填客戶已知健康狀況。「待會見時客戶僅了解不同計劃的分析和顧問報價，之後客戶透過《PRUmobile》輸入一次性驗證碼以檢視投保文件確定保單，最後一次個人電子簽署，再經《PRUremote》線上繳費即可完成。」他續指新措施已於今年正式使用，至今已完成逾7,000項簽注，服務適合98%保單計劃，預料7月更會拓展至銀保；而整個投保時間由傳統90分鐘至2小時，大幅減至最快25分鐘，節省高達約七成時間，而且減省繁瑣文件往來的程序。「我們已逐步鼓勵客戶選用新措施，同時此舉也方便來港投保的國內客戶，全面通關後相信有助業務增長。」
隨身檢和衛星檢
除了投保要簡化，核保與理賠同樣要精簡。從前客戶需要預約體檢，於不同醫療中心會見醫生，延長核保時間。對此保誠推出兩項嶄新的遙距檢查「隨身檢」Health Test Express與「衛星檢」Satellite Medical Examination。Sam簡介兩項市場首創服務，「前者針對客戶的血液樣本收集，使用TAP II血液採集方式及定制微針技術的便攜裝置，客戶在顧問陪同下自行進行抽血。儀器會吸吮皮膚表面，透過製造負壓令表皮滲血，之後樣本會經顧問投遞化驗中心，最快核保部門於24小時內收到結果，3至6天內繕發保單。」
後者是保誠跟香港體檢合作營運的專屬體檢計劃，透過合作夥伴的醫療網絡，鄭醫生表示旨在於社區創造容易觸及的「體檢圈」。他補充，「我們會為客戶提供專屬候診區，由專業註冊護士陪同下先進行個人健康評估，再透過視像遙距會見醫生，亦於同一體檢中心完成如超聲波、心電圖、影像檢查等項目。」他指計劃首階段於佐敦及尖沙咀進行，目標將擴展全港6至8間，務求港島及新界能夠有「分店」，預料每個「衛星檢」每日能完成8位客戶體檢，平均半小時，大幅節省投保人奔波的時間，有利顧問和客戶雙方。
即時預先批核「保」你免找數服務年增47%
理賠方面，提供即時預先批核，保誠醫療網絡的「保」你免找數服務，同樣深受客戶歡迎，亦是品牌的賣點服務。鄭醫生引述保誠《2022年個人壽險理賠報告》的結果，指出去年使用此服務的個案高達近3,200宗；已賠付個案按年增47%，總額達6,200萬港元，當中以住院(3,300萬港元)為主，尤以消化系統、肌肉骨骼系統和呼吸系統疾病的理賠類別最高。他表示服務免卻客戶現金流煩惱，既毋須「先付款後理賠」，也不用「信用卡授權」，最快即日獲知結果，預算一目了然之餘，批核也簡便。「目前服務涵蓋逾300位網絡專科醫生、逾40間日間醫療中心、多達18種專科手術治療，滿足客戶健康需要。」