智慧生活丨保誠175周年 精簡數碼保險流程 推One Signature及首創隨身檢衛星檢

今年是保誠成立175周年，也是品牌進入亞洲市場百載的時刻，除了邀請古仔古天樂與Jeffrey魏浚笙代言宣傳外，保誠亦趁這重要時刻展現領先業界的端對端一站式數碼化保險體驗，宣布推出One Signature電子簽署節省購買保單時間，又首創隨身檢和衛星檢加快核保流程。保誠保險首席科技及數碼總監林德軒Sam認為新措施迅速回應大眾對現今數碼投保的要求；同場保誠保險醫務總監鄭毅誠醫生亦簡介品牌醫療網絡免找數服務的優勢，持繼改革理賠體驗。

One Signature節省約七成投保時間

傳統上，投保人在購買保單前，需要了解合約不同條款，以往理財顧問需要預約客戶遞交申請文件，並親身了解合約細節，並於不同部分簽署以茲確認，連帶填錯手民之誤及漏交文件等問題，延長投保時間，過程也費時失事。Sam表示保誠的端對端一站式數碼化保險體驗，雙方會面前顧問可透過《PRUsubmit》事先為客戶預先填表，客戶亦可先提交健康紀錄，方便顧問代填客戶已知健康狀況。「待會見時客戶僅了解不同計劃的分析和顧問報價，之後客戶透過《PRUmobile》輸入一次性驗證碼以檢視投保文件確定保單，最後一次個人電子簽署，再經《PRUremote》線上繳費即可完成。」他續指新措施已於今年正式使用，至今已完成逾7,000項簽注，服務適合98%保單計劃，預料7月更會拓展至銀保；而整個投保時間由傳統90分鐘至2小時，大幅減至最快25分鐘，節省高達約七成時間，而且減省繁瑣文件往來的程序。「我們已逐步鼓勵客戶選用新措施，同時此舉也方便來港投保的國內客戶，全面通關後相信有助業務增長。」

