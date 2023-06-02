智慧生活丨信和夥置地合辦「城慧PropXTech」 信和楊孟璋：永續發展為企決策底線 置地陳崇偉：租戶與客戶關注度提高

城市興建與樓宇設施管理往往是溫室氣體排放的主要來源。現時香港建築物用電佔本地總用電量達90%，相當於製造逾六成碳排放；而建築和拆卸工程的能源消耗，連同工地物料的隱含碳排放，更是難以估計。為響應香港氣候行動藍圖2050，低碳建設和綠色管理成為業界的關鍵挑戰。推動房地產科技(proptech)應用及城市可持續發展，香港房地產科技聯盟聯席主席信和集團與置地公司宣布合辦「城慧PropXTech 2022/2023」，匯聚全球房地產科技初創，並提供應用場景試驗兼鼓勵他們業務拓展本地市場。早前小編出席焦點訪談，跟信和與置地的代表，以及4間入選初創研討交流，對「城慧」的願景有更深入的了解。文：廖俊斌

參與規模是首屆的10倍 未來拓展至大灣區

「城慧PropXTech 2022/2023」吸引了逾3,000個來自70個國家及地區的房地產科技初創，提交解決方案參與評選，反應是2021年首屆計劃的10倍，而且參與初創更加國際化，有來自德國、荷蘭甚至以色列等企業申請，熱鬧非常。

參加企業提交的方案須涵蓋房地產發展及物業管理範疇，並以推動行業可持續發展和協助業界數碼轉型為重。候選方案以永續性及ESG為基礎，分為5大重點領域，分別是：綠色科技、智慧樓宇、智慧城市、智能建築及客戶互動。大會經海選後精挑出24個創新方案，參與為期9個月的孵化器計劃，進行項目篩選、工作坊、專業指導及支援，以及概念驗證及測試方案。最後入選的10間企業於早前的交流配對活動上，向逾百位房地產業界人士(包括香港房地產科技聯盟的16間成員企業)，展示並推介其創新解決方案。而不少參與的初創都認同城慧作為進軍中國市場的跳板，不難預想未來計劃規模絕對涵蓋甚至超越大灣區市場。

楊孟璋：科技應用無遠弗界

信和集團創新聯席董事楊孟璋工程師Andrew樂見今屆計劃反應熱烈，強調10間入選企業並不代表「最後十強」，而是太多初創提出吸引的方案，委員會未能及時逐一評審，「科技勝在應用無遠弗界，只要適合香港甚至有利區內房地產市場發展的點子，香港房地產科技聯盟的成員都不會吝嗇，主動伸手邀請，而且切磋學習。」他舉例自己聯同團隊親身遠赴以色列拜會入選企業，鼓勵他們進軍香港市場。「來到第二屆，我們仍舊聚焦可持續發展與行業數碼化兩大重點。事關永續性和ESG經已成為企業決策的必然底線，要怎樣實踐可持續建築和管理，淨零排放的目標如何保持一致等。」同場信和集團助理創新總經理羅偉能博士Simon又提到不少解決方案都牽涉物業管理，「如遠端監測洗手間應用狀況、警報系統、樓宇能源效能管理、員工培訓等，能夠改善服務質素和效率。」他表示集團本身透過「信和創意研發室」為相關初創提供沙盒平台，「我和Andrew均明白有初創並非欠缺資本，已是沒有實戰環境來累積應用數據，令其難以證明方案能解決業界痛點。」對於回應政府銳意物業管理專業化，Andrew同意透過引入這些房地產科技來提升服務標準，物管創新可助業界擴展業務規模。

陳崇偉：可持續發展非單打獨鬥

於中環核心商業地帶擁有多個甲級物業的置地公司，深明綠色物業管理的重要性。置地公司首席數碼總監陳崇偉Ivan表示愈來愈多租戶和顧客關注可持續發展，「地主以至整個社區的價值觀要跟他們一致，才會吸引租戶和客戶進駐或加盟，深化大家的體驗與互動。當各方參與程度愈高，實踐減碳的成效會愈快。」他續指即使地產發展商積極引入科技，並不等於措施成功，「我們只是起牽頭作用，因為可持續發展非單打獨鬥，是屬於市民大眾一起參與的事情。」至於怎樣釐定綠色管理？置地公司數碼轉型及創新董事兼主管詹廷偉Kent稱，愈來愈多地產商尋求國際標準，以符合應有的管理水平，「我們最近跟WiredScore接洽，探討為自家物業組合評級。早前我們成功將交易廣場內的中央監控中心升級為全港首個智慧控制塔台系統，透過機器學習技術，改善中環當區物業群的監控和數據分析，有效提升能源效益，進一步減少日常運作所產生的碳排放。」Ivan呼籲業界把握機遇，及早數碼轉型，共同建設智慧城市。