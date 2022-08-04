智慧生活丨商社共生 紡織連繫人心 羅氏集團藉科技 為社區注入動力

香港過往20年產業單一化，然而創意產業在建構智慧城市擔綱重要角色。企業藉著科技助力，透過5G網絡連繫社區人文發展。由紡織業「羅氏針織」起家、屹立香港47年的羅氏集團，扎根大本營長沙灣以可持續商場定位的D2 Place為據點，扶植初創營造活力氛圍。羅氏集團資訊科技總監劉則輝Rico認為將物業增值5G資源，長遠為租戶製造業務優勢。「我們將D2 Place的經驗與成功，延伸至未來觀塘新地標『KTR 350』，助力政府《起動九龍東》智慧城市規劃。」同時集團也不忘初心，秉持「商社共生」理念，宣揚針織工藝為社區增添藝術氣色。

為D2 Place智慧化升級 隨著5G商業應用普及，企業相繼投放資源發展智慧化業務。Rico表示羅氏集團早於2020年已夥拍中國移動香港(CMHK)，於不同範疇上展開5G應用合作項目。他解釋，「我們為旗艦商場D2 Place 1及2期部署Wi-Fi cloud公有雲基建，以助推行客戶關係管理，如為顧客推送商戶活動和優惠等。同時也引入智慧人流監測統計系統，掌握商場人流數據，幫助商戶更準確地針對目標客戶群推出營銷策略，甚至根據訪客大數據設計相應的周末市集，促進精準行銷。」Rico又指配合商場內設置多個電子顯示屏均與聯網連接，並可個別調節，能適時為訪客提供營銷資訊，提升消費成效。「針對物業管理方面，透過IoT物聯網協助當值同事更快偵測到任何問題，以便迅速通報前台作出反應，而且24小時監控平台實時監測及跟進物業狀況。」他認同智慧物管能有效節省人手，AI感測有助釋放城市的減碳潛能，建築物可透過實時監測空氣品質和能源消耗，從而自動調節減低浪費和穩定電網，為前線人員提供最佳決策。「我們在較早前提出『1.5°C計劃』以應對減碳，以其控制地球升溫1.5°C，並推出連串措施實踐計劃。如在D2 Place 1期進行外牆翻新工程，以環保建築物料改善日照吸熱和杜絕冷氣外洩，提升節能效益。」他補充。

集團響應「1.5℃計劃」，於D2 Place 1期進行外牆翻新工程。

部署5G應用 為KTR 350增值 從D2 Place的營運經驗，集團銳意為另一地產業務的科技旗艦項目「KTR 350」，建構成一幢集科技應用、綠化空間及幾何建築設計的全新5G智慧型商廈。Rico表示KTR 350採用富標誌性的紡織線轆為藍本，加入大量採光及節能建築，代表承傳羅氏針織的精神。「目標將由前身是工業大廈的觀塘道350號，打造成樓高共29層、建築面積佔20萬平方呎的商場與甲級商廈，預計於2023年第四季正式開幕。」他指項目將全面鋪設CMHK的5G網絡，覆蓋大樓所有室內空間，為訪客及租戶提供超高速、低時延的無縫網絡體驗，帶來更高效率及生產力的工作及營商環境。此外亦引入智慧停車場系統，運用低耗電的5G NB-IoT網絡連接場內探測器，能夠自動識別車牌、監測車位狀態及導航等功能，場內亦對應《香港出行易》app查閱實時空置泊位。「我們甚至強化智慧物管規模，智慧人流監測將新增實時監測溫度、二氧化碳水平等重要資訊，提升舒適度及減少耗能；也建立智慧洗手間系統，遠端管理各個樓層洗手間的空氣質量、使用率及消耗品補給等情況，改善衞生環境。」Rico指，KTR 350呼應政府《起動九龍東》計劃以九龍東新地標為目標，除科技元素之外，更設有綠化空間和緩跑徑等健康設施，大大提升租戶體驗，有助吸引更多優秀企業在此設立辦公室，「加快九龍東轉型為第二個富吸引力的核心商業區。」