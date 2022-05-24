智慧生活丨善用優惠 精明消費 krip : 一App包攬全城信用卡

無得去旅行散心，香港人唯有用消費減壓。有統計指香港千禧世代人均擁有3.8張信用卡，而據金管局公布2021年第四季在港發行支付卡的統計，當季信用卡總交易量逾2.3億宗、簽帳消費總額達1,983億港元，表現屬亞洲前列。雖然港人懂得申請新卡享迎新著數，惟未必了解持卡能擁有甚麼優惠。對此，本地fintech科企krip首創個人化信用卡優惠平台，毋須獲取敏感資料，助你全城jetso一網打盡！



規劃消費成新常態 賺取現金與里數回贈，坊間有不少資訊平台會比較不同信用卡的迎新獎賞，有利發卡機構吸納新用戶，卻缺乏免費提供綜合性信用卡優惠的平台。krip創辦人王博David分享，「大眾只著重從開新卡來獲取著數，至於信用卡本身包含甚麼簽帳折扣，卻不求甚解。」他表示以往大家外出消費，多數依賴商場或商戶店面的宣傳資訊，才被動得悉相關信用卡優惠。「然而疫情改變購物模式，由隨心的window shopping變成有目標的消費。既然買甚麼、吃甚麼都可提前規劃，為何信用卡優惠要待現場才知？」有見及此，David推出《krip HK》手機app，供消費者從25間發卡機構共480多張信用卡與扣帳卡，免費發掘超過3,000商戶、逾6,000種不同優惠，讓持卡人享受最大消費權益。

僅登記信用卡款式 解鎖「附近優惠」 有別其他應用fintech的應用程式，David強調《krip HK》毋須輸入任何信用卡個人資料，用戶僅須點選現有哪些信用卡，便可立即啟動個人化實時消費總覽。系統涵蓋餐飲、時尚和配飾、美容和保健、娛樂和生活品味、居家生活，旅遊與醫療保健7大類別，用戶可從商戶類別、地點、優惠類型等多項篩選條件，縮小搜索範圍。「例如打算去太古廣場跟朋友茶聚，可直接輸入『太古廣場』，再點選咖啡店與自己想用的信用卡，讓系統配對出合適結果。」他舉例。此外，用戶更可賦予krip使用GPS位置權限，開啟「附近的優惠」功能簡化搜索的過程，他補充，「根據身處或鄰近位置來顯示所有優惠，並同時套用其他篩選條件，瀏覽合適資訊。」他期待當app用戶下載量及使用體驗成熟後，便能進一步探討跟Google地圖合作的可能性，進一步便利用戶。