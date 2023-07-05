智慧生活丨客戶管理變互動忠誠 全渠道社交商務 SleekFlow人機協作

一場世紀疫症重塑零售業生態，品牌紛紛開設網店經營，又大力投資快商務、環球電商與社交營銷，運用通訊軟件和社交平台吸納顧客，令類似chatbot(聊天機器人)等即時通訊行銷工具愈趨重要。消費者樂意從這些渠道接收品牌優惠、向品牌查詢，甚至購物結帳。透過其較高轉化率，品牌從客戶關係管理提升到客戶互動體驗層面，最終建立屬於自己的忠誠客戶庫。SleekFlow創辦人兼行政總裁蔡廷峰Henson表示，近期Gen-AI(生成式AI)的廣泛應用，顛覆未來的營銷模式，結合AI與真人互相補足，人機協作的時代即將來臨。

開網店門檻低 市場競爭激烈

要適應零售行業新常態，Henson留意到近年品牌爭相開設Facebook、IG專頁和消費者建立更深厚關係。「開網店的門檻經已低很多，坊間電商平台供應商已能提供價廉物美的解決方案。」他坦言網購競爭激烈，品牌自然聚焦於客戶體驗，務求突圍而出。「像結合直播帶貨的IG營銷、高訊息開啟率的WhatsApp營銷、協助分流客戶需要的chatbot聊天機器人或live chat在線聊天，以及縮短交易流程的結帳收款連結，社交商務方案需求甚殷。」Henson續指不少商家均面對客服人手短缺問題，故此藉著SleekFlow的智能推送和目標宣傳訊息，簡化銷售、顧客支援和產品推廣流程，間接紓緩人力資源憂慮。「在此環境下，過去一年我們有著爆發式增長，企業客戶增加了6倍，累積逾5,000間商戶，遍布全球120個地區。同時協助企業升級客服質素，內部數據反映從對話轉變銷售的轉化率提升3倍；從線上帶到線下消費的顧客也增加了18%。」他強調現時品牌處於多渠道銷售，卻未能帶來一致性的全渠道客戶體驗，故建議商家尋求解決方法。