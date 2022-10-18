智慧生活丨引領旅遊復甦 探索世界毋忘香江 踏入8載 Klook雙引擎策動疫後玩樂體驗

「由『3+4』鬆綁至『0+3』，我們歡迎特區政府從善如流，靈活變通，讓幾近冰封的旅遊業界看到出口的曙光。」包括香港在內，隨著亞太地區愈來愈多旅遊目的地放寬入境限制，持續喚起旅客對出外旅遊的熱情。當Klook香港業務總經理岑皓祺Kenny憶述在上月尾得悉政府拍板實施「0+3」措施後，在1小時內極速推出機票預訂功能，以配合旅客需要。「作為一間香港孕育出來的科企，我們自覺以推動本港成區內旅遊業樞紐的使命，適逢Klook踏入8周年，我們除了放眼世界，發掘更多體驗見聞外，也不忘發揚香港的人和事。」藉著Klook多年來領先的一站式網上旅遊服務平台，用戶喜好等數據極具參考價值。他呼籲政府和業界能夠增加交流，共同重建香港旅遊。

Klook香港業務總經理岑皓祺Kenny

9.23宣布「0+3」首日

日本資訊瀏覽急增10倍

跟其他香港人一樣，Kenny熱熾期待香港能跟隨亞太地區內其他城市的步伐，加快恢復國際人文及經濟活動往來。「原以為又要到明年才能欣賞紅葉和享受滑雪，怎料9月23日政府宣布放寬『0+3』入境檢疫措施，令Klook平台流量急增，當中有關日本地區各種旅遊商品資訊，包括主題樂園、體驗行程及交通票券等，當日瀏覽量即躍升了10倍。」他認為是繼日本宣布重新開放自由行，配合政府「0+3」德政產生協同效應。即使Klook平台上有關海外活動及旅遊資訊流量，當日也較上周同期激增近6倍。「單是『0+3』政策宣布後首個周末，Klook海外活動的預訂量，已較上周同期急增1倍，反映港人渴望旅遊之心蠢蠢欲動。」

Kenny回顧Klook在第五波疫情下度過重重挑戰，如今年初正值疫情肆虐時進行品牌重塑活動，既強化宅度假Staycation組合和發掘不同趣味工作坊，亦為國際通關重啟旅遊作準備，密鑼緊鼓搜羅世界各地的體驗行程，鞏固業內休閒及旅遊平台的領先地位。「我們專注體驗行程，產品及服務從2019年疫情前的10萬個，躍升至去年逾49萬個；且去年全球旅遊目的地亦增加了一倍至千多個，可想而知全球疫情無損我們的部署。」他時刻認同「早起的鳥兒有蟲吃」的道理，即使無法出遊的兩年多，全球18個辦事處的團隊，仍持續更新各旅遊熱點的第一手資訊，保持粉絲的平台黏著度。始令早前Klook踏入8周年3錄得一連串佳績。Kenny欣然宣布，「今年第二季跨境旅遊商品的銷售額較前一季增長了300%以上，是疫情爆發以來增長最強勁的季度之一。而隨著疫情漸緩，消費者對旅遊的興趣也持續回溫，Klook平台上旅遊商品搜尋量較去年同期增加140%。」而新加坡、韓國、澳洲及馬來西亞更地在較早前已相繼復常，令該地區出現強勁的復甦趨勢，「這幾個重點市場的跨境旅遊商品，銷售額甚至超過疫情前40%。」他補充。

旅遊新常態 遊客要彈性也要全面 經歷世紀疫症，Kenny坦言後疫情旅遊已出現新面貌，傳統旅行社和網上旅遊平台必須順應潮流。他續說，「以前跟團旅客佔整體業界的重要百分比，但如今幾十人規模的旅行團未必再成主流，取而代之將會是親友小包團的行程策劃。此外網上旅遊平台崛起，我們留意到現今旅客的預訂習慣更即興隨心，他們決定出發旅行的時間更短。」他表示很多人買完機票，臨走前才決定去哪裡玩，甚至到埗在酒店內始搜尋當地的體驗活動。「這種邊想邊玩的彈性，造就了旅客對行程的自主權，該如何享受體驗，而非由旅行社掌管。」難怪平台最近跟Booking.com宣布建立長期策略合作夥伴關係，大家可直接在他們的平台上瀏覽並預訂Klook各式各樣的景點與活動。「目前該全球性合作已涵蓋175個城市、橫跨逾30個市場，當中大部分更屬亞太地區，切合區內急速的旅遊業務增長。」

