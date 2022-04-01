智慧生活丨得數據者得天下 中原樓市Big Data 迎後疫地產新常態

一場未見終點的第五波疫情，在農曆新年後重創香港經濟，尤其是樓市交投活動，在3月疫情高峰期間，謠言滿天飛，市場籠罩恐慌情緒下，成交幾近「清零」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑Louis表示，社交距離加劇網上睇樓趨勢，而大數據在遙距樓宇銷售過程中，提供置業資訊。「中原地產洞悉先機，及早部署VR睇樓配套與積極應用中原樓市大數據，奉行公開資訊、公平交易原則；面對第五波疫情，對比去年同期雖減約一半業績，惟成交不致停頓，有賴我們善用地產科技，跑贏同業。」

VR搵樓早誕生 順應疫情睇樓生態

疫情下打擊地產代理傳統靠面訪接觸的樓宇銷售過程，坊間網上搵樓平台愈趨活躍，用家的接受程度也高。Louis指出政府嚴格防疫，確實令第五波疫情下表面市況淡靜。「惟置業本身是剛性需求，準買家只是將凝聚購買力和決策行為移師至互聯網。」中原早在2016年推出業界首個視頻睇樓平台CentaVideo，其後依次發展至2017年的初代VR睇樓，到前年更進化至『中原VR睇樓Guide』，透過手機app揀選代理網上聲音導航，聲畫互動並實時對答。Louis稱這種發展並非由疫情驅使，反而是在疫市環境下順應網上睇樓需求。「現時我們已有22,700個樓盤廣告配備VR功能，佔整體放盤量的43%，部分更配備AI裝修及AI講房功能。」AI裝修是指在虛擬實境提供多種家居裝修風格作參考，令用家對樓盤間隔有更完善的規劃及了解；AI講房指配合大數據，即時介紹樓盤資料。他補充，「現時已有15,800個樓盤提供AI裝修，佔VR放盤量七成；另外近11,300個樓盤廣告配備AI講房功能，佔VR放盤量五成。」

VR瀏覽量翻倍 進化版VR睇樓Guide 2.0登場

配合VR睇樓、AI裝修及講樓，Louis認為中原已達成遙距樓宇銷售的「2.0」階段，而去年則踏入全民皆兵的「3.0」階段，將VR樓盤拍攝普及化，也為用家提供成熟的使用體驗。「研發VR睇樓初期，需要動員專屬團隊攜帶專業器材拍攝與後製，影片產量較低。至去年起相關需求殷切，集團開始對前線代理作分區培訓，又精簡拍攝裝備和剪輯軟件，並致力降低製作時的頻寬用量。」現時VR已是中原地產的標準配置，幾乎全體代理均具備VR拍攝和剪片功能，VR廣告量已是全行最多。

眼見第五波疫情持續近3個月，期間收緊社交距離措施，令網上睇樓成為客戶搜尋心水樓盤的重要渠道。Louis稱近月VR平台的瀏覽量，更錄得147萬頁次，年度升幅達118%；而隨著近日疫情放緩，市場重拾信心，「市面人流開始恢復，樂觀講4月下旬有望逐步正常，期望第二季樓市出現報復式反彈。」有見及此，Louis稱集團適時推出VR睇樓Guide 2.0，讓用家主導睇樓節奏的同時，透過新增繪圖功能，容許在樓盤影片即時圈示關注的地方，讓代理解答疑慮，改善雙方互動參與度，加速成交。AI裝修方面，他指未來會探討將布置分拆，與家電和家具商合作的空間，並考慮提供水、電和寬頻走線圖的可能。

