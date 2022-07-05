智慧生活丨挽留專才 吸納外勞 跨地域人事管理No Big「Deel」

無論是本地公司開拓海外市場，還是外資企業進軍大灣區，完善的環球人力資源管理尤其關鍵。配合疫下日益普遍的混合辦公模式，除了遙距招聘人才，為不同地區的僱員合符法規地處理薪津稅保，也是重要課題。新加坡一站式企業管理平台Deel近日進軍香港，其亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng指出善用科技簡化招聘流程和改變管理程序，是新常態下企業拓展業務的必然出路。「透過平台專屬儀錶板，身處香港便可處理環球團隊與合約員工在當地稅收、保險、津貼、假期和薪酬支付事宜。Deel積極和其他辦公解決方案供應商建構生態圈，讓疫市企管『no big deal』！」



Deel亞洲業務拓展總監Karen Ng(右)與亞太區合作夥伴關係總監Devere Bryan(左)。

建立跨地域僱傭合約 傳統企業要進軍海外，需要在外地設立分公司，並透過俗稱「獵頭」的當地招募顧問安排人事甄選和面試程序。然而隨著疫情改變實體辦公模式，邊境管制也局限跨地域員工履新的機會，令請人和業務擴張困難重重。Karen續說，「以開設分公司為例，保守估計成本需逾39萬港元，且牽涉6至8個月建立時間。對於現今企業在疫下市場應變能力，無疑會拖延決策效率。」她表示Deel勝在跟全球250多名法律、會計、人事和稅務專家合作，服務範疇覆蓋150多個市場。Deel採用按需收費的服務方案，企業只要訂閱，便可輕鬆在平台的範本存庫中創建、簽署和發送符合當地法律的僱傭合約，招攬人才。Karen指去年7至12月，平台已開立了逾10萬份工作合約，而香港更是增長速度第四快的地區。「港企最缺乏的專才，主要是從事軟件工程、軟件開發、營銷、顧問和業務企劃5類；而且來自菲律賓的專才最為搶手。」由於Deel服務全球市場，對於有意加入海外企業的香港人，以及出走移民的專才，平台同樣有利職場發展。「部分工種容許遙距工作，據統計顯示，多達44%港人入職北美公司。再者對移民來說，透過Deel續約，亦有助企業挽留寶貴人才。」她補充。

僱員自選貨幣 提供支薪彈性 除了協助聘請和精簡設立跨地域團隊外，Deel也負責全球人才的支薪流程。Karen表示截至今年第二季，Deel已有逾7,000個客戶，累計處理逾149億港元薪酬。有別於傳統企業硬性規定「出糧」方法，她指Deel另一大優點在於容許獨立合約僱員自選貨幣「出糧」。「平台支援120多種貨幣，為獨立合約僱員提供15種不同的提款選項，由本地支付網絡以至加密貨幣錢包都有得揀。」僱主方面，亦可經平台將單筆批量支付薪酬注入Deel帳號，然後系統會依據儀錶板的指示，為不同地區員工換算不同貨幣支薪，簡單直接。