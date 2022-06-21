智慧生活丨提升智慧生活 商湯AI新基建 構築城市蛻變

城市實踐智能化，除了從管理方面著手外，提升大眾參與互動邁向「智慧生活」至關重要。然而在城市規劃硬件配套與技術「落地」之間，AI(人工智能)算力居中扮演著銜接橋樑角色。商湯科技亞太區香港總經理周宏謙Nixon以淺白比喻，解釋何謂AI算力。「它好比《倚天屠龍記》中的內功心法『九陽神功』，讓張無忌能夠快速將『乾坤大挪移』練至大成。透過商湯科技『SenseCore』AI算力及算法核心支持，加速智慧城市的發展。」

商湯科技亞太區香港總經理 周宏謙Nixon。

始於視覺運算 AI撼贏人類 大眾對商湯科技SenseTime的認知，相信是2015年ImageNet國際大規模視覺挑戰，企業憑檢測數量和檢測準確率兩項競賽力壓Google成全球第一。上周商湯更宣稱其AI模型「DI-star」在《StarCraft 2》(星際爭霸2)對戰中，以複雜的運算決策和精密的排解博弈能力，擊敗前世界冠軍、加拿大著名電競選手Sasha "Scarlett" Hostyn，也是繼科技巨擘Google DeepMind之後，第二個AI模型撼贏人類。 Nixon指商湯誕生於香港中文大學，由電腦科學與工程系徐立博士，聯同湯曉鷗教授及其多媒體實驗室成員在2014年創立，並以研究視覺AI底層算法發展事業。他補充，「與其稱商湯是一間企業，不如說是科研機構！因為截至去年6月，公司已聘請逾40位教授，而全球5,000多位僱員中，約三分之二更是科學家及工程師。」他續指，「中國十四五規劃重視AI實踐和建構智慧城市，為此國家工信安全中心發表《2020年AI新基建發展白皮書》，為『AI新基建』定義。」SenseCore是以算力、數據、算法等資源為基礎支撑，以大規模超級運算、海量數據處理、數據去私隱化演算和開源框架等為媒介，賦予不同產業落實應用，即所謂「AI新基建」。他指透過SenseCore底層應用，第三方開發商便能縮短研發時間，最快數天甚至數小時，便能迅速落實場景部署。

Sense Foundry有助智能管理城市，最近的深圳羅湖已應用此系統。

往城市 生活和出行3方面推進 聽起來商湯的SenseCore仍有點摸不著頭腦，Nixon稱當技術套用在日常生活上，大家便能加深了解。「我們從智慧城市、智慧生活和智慧出行3方面，分別推出SenseFoundry商湯方舟城市開放平台、SenseMARS及SenseAuto技術，長遠為大灣區以至全國建構智慧城市藍圖。」SenseFoundry屬於城市級的交通管理、民生服務、環境保護與危急應對的監察系統，結合物聯網、衛星定位與AI算力，找出如交通違規、社區衛生、犯罪活動和火災意外等社會事件，產生任務並由AI自動派發予相關機關處理。「現時已有11個千萬人口的大城市採用SenseFoundry改善社區管治，最近的例子還包括深圳羅湖。」 在商業應用廣泛的SenseMARS，旨在運用豐富的AR擴增實境和MR混合實境技術，增加人與機器的互動，藉此提升客戶體驗。Nixon補充，「具體例子如越秀集團的廣州悅匯城，以『冰雪世界』為主題打造AR『元宇宙』購物新體驗。」顧客透過手機鏡頭『進入』商場，便會看到漂浮的冰雕城堡、水晶鯨魚和巨大冰龍，又有「AR紅包雨」搶虛擬紅包和AR尋寶「打卡」小遊戲來增加顧客停留時間。「我們的AR導航還能為商場提供引路和顯示商戶優惠資訊，計劃最終協助商場在周年慶銷售總額按年增長達196%，人氣壓過同區其他購物熱點。」 精於視覺AI運算的商湯，Nixon表示最能體現的應用例子，一定是近年創科界熱捧的無人駕駛技術。「我們早在2017年底已跟日本Honda本田汽車合研自動駕駛電動車技術，運用我們的SenseAuto Cabin駕駛員檢測系統，裝設在駕駛艙前座的鏡頭能夠感知司機是否離座、飲食、雙手離開軚盤、辨識司機是否打瞌睡或失去意識，系統會在中控台顯示警告字眼及發出聲響，甚至將車輛自動慢駛至路肩停定，減低因疲勞駕駛導致交通意外的風險。」今年4月本田中國正式發布「e:N」系列電動車，兩款首發車款分別是東風本田e:NS1及廣汽本田e:NP1，內裡正是SenseAuto技術成果。