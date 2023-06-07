智慧生活丨揭示未來智慧安防趨勢 Axis Communications 明鏡高懸 及時行動

荷李活廣場血案令大眾猶有餘悸，雖然CCTV記錄事發一刻，然而若無法觸發及時反應，再嚴密的安防監控也是徒然。以網絡鏡頭技術起家，全球總部設於瑞典隆德的Axis Communications(安訊士)，企業北亞區總監張佩瑀Jessica連同亞太區聯盟、投資和客戶服務總監落合大(Hiroshi Ochiai)日前來港，向傳媒分享未來智慧安防(Smart Security)的科技趨勢。落合表示，「結合AI深度學習，現在的監控分析已邁向邊緣運算層面，鏡頭不止告訴用家哪裡出錯，而是鏡頭本身已能判斷，幫助決策部門該採取甚麼行動。」Jessica認同看法，並分享正於東涌先行應用的實時交通信號系統。「安訊士的宗旨是建構更智慧和更安全的城市，安防的目的不在監控社區，而是改善城市管理，防患於未然。」她總結。

AI即時分析 驅動安全有效率的行動 安防產業離不開監控鏡頭，Jessica坦言本質上就要涉及收集敏感性資訊，讓公眾易有私隱憂慮，也容易受到社會環境衝擊。「然而安訊士多年來一直堅持創業信念，務求實現出更智慧和更安全的城市。」對於行業的發展趨勢，落合歸納一大要點，「鏡頭收集數據並分析，以往依賴雲端運算甚至回傳到數據中心進行處理，隨著這類智能鏡頭部署愈趨成熟，大量中繼資料的傳輸將超越後台人員解讀的負荷，減低即時回應的效率。」他續指就以引言提及的事件為例，現時的鏡頭方案可設計成能偵測辨識可疑人士行徑、偵測特定噪音分貝(如尖叫)等功能。「我們的鏡頭內置自研第八代ARTPEC晶片，支援邊緣AI深度學習功能，毋須將資訊回傳後台，鏡頭模組已能配合其他裝置，即時自動觸發反應，如立即反饋附近的警衛、或是自動啟動廣播以阻嚇事件發生等。」他表示「從分析到行動」，將會是安防產業的首要任務。「當然衍生出來的相關網絡安全附屬趨勢和針對AI的規管均為行業關注，前者透過零碎且獨立的邊緣運算、具備數碼簽注的影像等，增加黑客入侵成本；後者則探討AI所牽涉的道德問題。」他深信監管重點應放於使用案例上，而非科技本身，行業必須緊貼當地社會反應和合法合規。

動態改變轉燈時距 實時交通信號系統 除了社區應用外，Axis的鏡頭方案也應用在大眾運輸層面。Jessica簡介了最近跟香港物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM)合作的實時交通信號系統，透過在交通燈部署微型熱成像鏡頭，動態改變轉燈時距。她表示，「傳統交通燈以計時器控制，轉燈間距是固定的，容易造成交通繁忙時有塞車、延遲及加長通過路口的時間。」在不影響鐵路系統與增加交通燈的前提下，Axis的方案用上熱成像攝影機偵測實時交通及行人流量，其內置AI能即時判斷車型和行人，實時動態調整交通燈系統，改善綠燈停頓的時間，保持路況安全暢通。「由於熱成像畫面無法辨識相貌，且不受複雜環境和昏暗時刻，準確偵查檢驗。加上我們內置edge保險庫和TPM可信平台模塊，保障網絡安全及私隱。」再者這些模塊化鏡頭輕巧且隱蔽，可以輕易靈活地在一條燈柱安裝多個鏡頭，部署成本大減。Jessica指現時東涌已有6個路口應用此方案，年內將陸續增至全港50個路口，並於2025至28年拓展至全港交通燈系統。