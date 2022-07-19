智慧生活丨支付最強 品牌Channels至筍 識得揀 梗用AlipayHK

政府新一輪消費券計劃第二階段的轉會期限，即將於本周末(7月23日)屆滿，早前各大電子支付供應商紛紛出招爭取上客，而其中AlipayHK更搵嚟MC張天賦與Lucy李元元宣傳「勁賞抽」吸客。面對市場百花齊放，支付寶港澳台總經理李詠詩Venetia直言AlipayHK勝在支付網絡覆蓋廣且易用，「我們坐擁全港逾半消費人口，藉著消費大數據為商戶『品牌Channels』促銷助攻。」加上受惠於Alipay+跨境支付解決方案，她認為長遠能為港人打通大灣區與東南亞區內的消費經脈。
活躍用戶逾330萬
商戶著數達30億港元
去年政府推出消費券計劃，於疫市推廣電子支付應用。Venetia坦言措施確實為支付平台帶來契機，提升普羅大眾的認知並鼓勵嘗試。「AlipayHK早在兩年前的註冊帳戶已超過500萬，然而電子支付是生活習慣，促使我們更關注使用頻率，而截至今年4月為止，平台的活躍用戶已逾330萬。」另外全港九成商戶已接受AlipayHK結帳，涵蓋全線超市、快餐連鎖店、家品百貨、電器店等實體門市，亦為小店提供簡易掃碼付款的『商戶碼』，也支援水電煤、電訊和物業管理費等日常生活開支的帳單繳費，同時獲發印花兌換不同優惠。「單是今年政府發放首階段消費券，由4月7至21日已有約15萬人用盡第一期5,000港元消費券；發放首日甚至有近2萬人『即日使清』。」至於合作聯動商戶也配合刺激經濟，於第二階段消費券提供總值高達30億港元優惠，供大眾「券疊券，折上折」。「就算花光消費券，也僅得少於一成人會停用服務，可見大家已成為AlipayHK的忠實用戶。」她補充。
電子支付是未來香港發展智慧城市的關鍵金融科技「基建」，Venetia認同AlipayHK作為支付基本一環協助香港。「我們早在2018年推出全港首個專為智慧出行流動支付而設的『易乘碼』，供搭乘港鐵、專營巴士或小巴支付車資。」系統具備雙離線二維碼技術，用戶就算處於流動網絡訊號較弱或不穩定的情況下，仍能暢順付款。相比其他支付平台，她覺得AlipayHK的手機app更像一站式生活平台，增加使用的黏著度與用戶忠誠度。「除了付款，最多人使用的就是瀏覽優惠專區，包括領取優惠券，單在6月在平台領取優惠券的數量已超過400萬張。」其次則是日常個人轉帳，每月用戶逾200萬；至於生活帳單繳費，目前也有超過110萬用戶使用該服務。「不得不提易乘碼還整合路線資訊查閱，再者AlipayHK又支援GCash跨境匯款，方便一眾菲傭即時轉錢返家鄉。」Venetia續說。
開設品牌Channels 藉流量為商戶助攻
消費券當前，小店往往欠缺安裝終端機具的成本與操作認知，為了簡化結帳流程，AlipayHK去年已為逾萬間商販提供「商戶碼」，店家只需張貼二維碼即能收錢，且在消費券期間為其減免交易手續費，幫助他們抓緊商機。Venetia表示零售業要數碼轉型，還要開拓網購戰線，實行O2O全渠道營銷，甚至發掘受眾精準行銷。她解釋，「創建電商平台並不困難，但是要讓消費者知道、穩定流量，以及有效轉換率行銷才是關鍵。我們擁有逾330萬活躍用戶群，能產生龐大消費流量及數據，為此平台自5月起增設『品牌Channels』小程序，商戶可在專頁派發優惠並透過『關注』功能與粉絲互動，持續推送著數，更重要的是消費者能夠在平台內以AlipayHK結帳，提升交易誘因。」她表示短短一個半月，已有逾百品牌進駐，不乏大brand如麥當勞、foodpanda、百佳、屈臣氏、豐澤等，部分更單月「吸粉」27萬。
Venetia指出這種「輕會員」系統省卻用戶個人資料登記步驟與私隱擔憂，粉絲又能緊貼心愛商戶動向。「這種划算累積粉絲的做法，我們發現關注了該channel的用戶，比未關注前的交易金額和頻率均提升兩成。」她還稱待內地通關後，更可助「品牌Channels」商戶觸達支付寶大灣區網絡7,000萬用戶群，進一步拓展客源。
Alipay+跨境支付方案
一個錢包世界通行
AlipayHK積極拓展本地網店應用，涵蓋熱門本地電商、外賣和旅遊平台，平台還致力發展跨境電商機遇。Venetia認為未來遊客訪港的流暢支付體驗，亦是側面印證智慧城市一部分。「借助螞蟻集團Alipay+全球跨境支付和營銷解決方案，支援包括電子錢包和手機銀行等在內多種數碼支付方式，讓亞洲區內數億消費者無縫連接，如對應日本樂天、韓國Makestar等港人網購蒲點。」平台又早於2019年初引入Alipay+方案，串接PayPay日本流動支付，容許用戶於當地數十萬間商戶消費時，使用AlipayHK以港元換轉優惠匯率消費，商戶亦能即時以日圓結算，簡單方便。「用戶只要在日本看到AlipayHK或Alipay+標籤，即可使用AlipayHK支付。」她又指內地所有城市門店、近九成澳門商戶已接受AlipayHK付款，包括內地call車出行、共享單車，以至搭乘廣州、中山和佛山公交。展望未來，她表示新加坡等東南亞國家也將陸續開通Alipay+，「從此毋須『唱錢』，一部手機，一個電子錢包就搞掂晒！」
網址：https://www.alipayhk.com/