智慧生活丨支付最強 品牌Channels至筍 識得揀 梗用AlipayHK

政府新一輪消費券計劃第二階段的轉會期限，即將於本周末(7月23日)屆滿，早前各大電子支付供應商紛紛出招爭取上客，而其中AlipayHK更搵嚟MC張天賦與Lucy李元元宣傳「勁賞抽」吸客。面對市場百花齊放，支付寶港澳台總經理李詠詩Venetia直言AlipayHK勝在支付網絡覆蓋廣且易用，「我們坐擁全港逾半消費人口，藉著消費大數據為商戶『品牌Channels』促銷助攻。」加上受惠於Alipay+跨境支付解決方案，她認為長遠能為港人打通大灣區與東南亞區內的消費經脈。

活躍用戶逾330萬

商戶著數達30億港元

去年政府推出消費券計劃，於疫市推廣電子支付應用。Venetia坦言措施確實為支付平台帶來契機，提升普羅大眾的認知並鼓勵嘗試。「AlipayHK早在兩年前的註冊帳戶已超過500萬，然而電子支付是生活習慣，促使我們更關注使用頻率，而截至今年4月為止，平台的活躍用戶已逾330萬。」另外全港九成商戶已接受AlipayHK結帳，涵蓋全線超市、快餐連鎖店、家品百貨、電器店等實體門市，亦為小店提供簡易掃碼付款的『商戶碼』，也支援水電煤、電訊和物業管理費等日常生活開支的帳單繳費，同時獲發印花兌換不同優惠。「單是今年政府發放首階段消費券，由4月7至21日已有約15萬人用盡第一期5,000港元消費券；發放首日甚至有近2萬人『即日使清』。」至於合作聯動商戶也配合刺激經濟，於第二階段消費券提供總值高達30億港元優惠，供大眾「券疊券，折上折」。「就算花光消費券，也僅得少於一成人會停用服務，可見大家已成為AlipayHK的忠實用戶。」她補充。

電子支付是未來香港發展智慧城市的關鍵金融科技「基建」，Venetia認同AlipayHK作為支付基本一環協助香港。「我們早在2018年推出全港首個專為智慧出行流動支付而設的『易乘碼』，供搭乘港鐵、專營巴士或小巴支付車資。」系統具備雙離線二維碼技術，用戶就算處於流動網絡訊號較弱或不穩定的情況下，仍能暢順付款。相比其他支付平台，她覺得AlipayHK的手機app更像一站式生活平台，增加使用的黏著度與用戶忠誠度。「除了付款，最多人使用的就是瀏覽優惠專區，包括領取優惠券，單在6月在平台領取優惠券的數量已超過400萬張。」其次則是日常個人轉帳，每月用戶逾200萬；至於生活帳單繳費，目前也有超過110萬用戶使用該服務。「不得不提易乘碼還整合路線資訊查閱，再者AlipayHK又支援GCash跨境匯款，方便一眾菲傭即時轉錢返家鄉。」Venetia續說。

