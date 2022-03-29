智慧生活丨數據驅動 按需收費 YAS微保險「疫下碎上」

買保險，簽約前經紀承諾「乜都保」，點知「魔鬼在細節裡」，出事才驚覺唔係「乜都賠」？YAS微保險聯合創辦人安宇昭Andy認為保險不應如此，「新世代消費者講求高透明度，由數據驅動的新式保險模式將顛覆大家認知。」Andy在疫境下忽發奇想，將概念實踐在微保險上。「行山、跑步、踩單車，連坐亡命的士都受保！」
動態收費的自動化保險
傳統保險產品都是以「大包圍」作招徠，涵蓋某一範圍的保障，這也是保險予人的普遍印象。然而Andy借助保險科技(InsurTech)引入嶄新微保險模式，隨著大數據、雲端和物聯網普及，保險能因應特定時間和場景呈現出來，而觸發點和風險轉嫁，就由「人」變成「單位」。他解釋，「並非指將保障拆細，而是由數據驅動，按需要收費的自動化保險。」YAS去年3月首創乘客實時微保險「RYDE with YAS」，容許用家在乘車時才投保，「搭車前用《YAS Microinsurance》啟動保險，便可保足90分鐘，包括上限2,000港元財物損失、最高5,000港元意外受傷和最高20萬港元傷殘或身故；還可逐程購買，即使10程套票總值也是40港元，適合『大頭蝦』乘客。」他又補充，「根據里程、GPS定位甚至天氣數據，由後台機器學習作風險評估，再以動態收費自動承保。」其後產品更升級至「BUS RYDE」巴士乘客微保險，為持九巴月票乘客自動綑綁保障，亦即是新興的嵌入式保險模式。
疫情促進微保險生態
疫情下Andy留意到港人更喜歡遠足、跑步和踩單車，故此為這些活動度身訂造微保險產品。他概述，「去年相繼推出針對山友而設的『HYKE』行山保與單車友的『RYKE Pro』踩車保。同樣應用GPS定位技術，HYKE的保障覆蓋全港逾120條遠足徑，保障因意外受傷後4個月內，包括中、西醫治療，最高5,000港元保障，跌親、扭傷都唔使驚。」RYDE Pro更是「人車受保」，並適用於全港29條單車路線，「除了踩車受傷外，還包括單車失竊和維修保障，透過app用家上載單車相片，踏上單車便可投保。」YAS還計劃為跑友推出計步「RYUN」跑步保！他又指微保險收費相宜，乘客保每程低至4港元、行山保每次15港元、最貴的踩車保也是38港元；加上索償步驟簡便，過程僅26秒，最快48小時內獲得賠償，難怪YAS去年初面世，即接觸逾30萬用戶。Andy期望年內能有15至20萬活躍用戶，未來3至5年內成亞太區內微保險龍頭。
NFTY：連投資NFT都受保
NFT(非同質化代幣)熱捧，Andy看準商機推出「NFTY」保險產品，去年為陳奐仁的Nobody Gets Me NFT提供資產遺失或被盜保障。他解釋，「NFT是一種智能合約。這是嶄新產品，我們先以該NFT的20%計算溢價，並覆蓋90%的購買價格。」據他的說法，現時投保NFT的價值平均為2至5個ETH(以太幣)。
數據驅動保險的全新模式，Andy直言還可協助解決的士保險困局，「我們擬推出的士保險計費系統，利用車聯網串接司機手機，收集煞車頻率、速度、駕駛路況等數據，計算出不同司機的車租和保費。」年內YAS還計劃加入「WALKY」寵物保險，每當主人攜寵物外出才啟動，想法新穎。 網址： https://yas.com.hk/