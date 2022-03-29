智慧生活丨數據驅動 按需收費 YAS微保險「疫下碎上」

買保險，簽約前經紀承諾「乜都保」，點知「魔鬼在細節裡」，出事才驚覺唔係「乜都賠」？YAS微保險聯合創辦人安宇昭Andy認為保險不應如此，「新世代消費者講求高透明度，由數據驅動的新式保險模式將顛覆大家認知。」Andy在疫境下忽發奇想，將概念實踐在微保險上。「行山、跑步、踩單車，連坐亡命的士都受保！」

動態收費的自動化保險

傳統保險產品都是以「大包圍」作招徠，涵蓋某一範圍的保障，這也是保險予人的普遍印象。然而Andy借助保險科技(InsurTech)引入嶄新微保險模式，隨著大數據、雲端和物聯網普及，保險能因應特定時間和場景呈現出來，而觸發點和風險轉嫁，就由「人」變成「單位」。他解釋，「並非指將保障拆細，而是由數據驅動，按需要收費的自動化保險。」YAS去年3月首創乘客實時微保險「RYDE with YAS」，容許用家在乘車時才投保，「搭車前用《YAS Microinsurance》啟動保險，便可保足90分鐘，包括上限2,000港元財物損失、最高5,000港元意外受傷和最高20萬港元傷殘或身故；還可逐程購買，即使10程套票總值也是40港元，適合『大頭蝦』乘客。」他又補充，「根據里程、GPS定位甚至天氣數據，由後台機器學習作風險評估，再以動態收費自動承保。」其後產品更升級至「BUS RYDE」巴士乘客微保險，為持九巴月票乘客自動綑綁保障，亦即是新興的嵌入式保險模式。