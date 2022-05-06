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科技
2022-05-06 19:30:00

智慧生活丨施耐德電氣夥英之傑合作 為車主、商場及停車場提供一站式電動車充電解決方案

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施耐德電氣香港區總裁趙啟文(右)與英之傑集團大中華區董事總經理劉啟成(左)代表雙方進行簽署儀式。

施耐德電氣香港區總裁趙啟文(右)與英之傑集團大中華區董事總經理劉啟成(左)代表雙方進行簽署儀式。

施耐德電氣宣布與英之傑集團合作，為車主、商場物業管理和停車場公司提供一站式電動車解決方案，前者由英之傑負責售後支援，包括車位和配電設施勘察，以及充電器安裝和維護，並由施耐德電氣供應產品。至於後者由兩者組成戰略夥伴，跟相關公司商討項目。

碳排放的其中一個來源來自汽車廢氣，因此電動車普及和零碳排放，推動智慧出行，長遠實現碳中和目標，可謂相當重要。尤其是香港，截至今年3月，電動車數量總有約3萬輛，佔全港車輛總數約3.4%；而且買新車方面，愈來愈多車主選擇電動車。雖然特區政府在《電動車普及化路線圖》曾表示大力推動電動車發展，更稱預計於2025年能為15萬個私人商業或住宅停車位提供充電設施，以及提供5,000個公共充電設施。惟相關措施實行速度滯後，現時全港僅約4,800個充電站，換句話說，平均每6至7位電動車主爭一個充電站。

對此施耐德電氣(香港)數碼能效及智能方案業務主管張志成Stephen表示，配合特區政府推行的電動車普及計劃及EV屋苑充電易資助計劃，施耐德電氣計劃於今年年底前，在全港各處90個地點增設至約3,000個電動車中速充電器，期望在2025前，在各區涵蓋逾15,000個充電器。「配合政府提出增加充電設施的目標，解決現時電動車市場發展的痛點，透過跟英之傑的合作，為駕駛者提供更多充電設施及解決方案。」

施耐德電氣EcoStruxure for eMobility 全方位解決持份者需要

施耐德電氣EcoStruxure for eMobility全方位解決方案，不僅易於安裝，而且可保持停車場及樓宇電力系統的穩定性，同時為管理公司和電動車駕駛者提供便利的充電服務體驗除了電動車充電器，大廈業主停車場管理公司及物業管理人員亦尋求其他不同方法，以改善能源管理和改善電動車充電基設施，適應不斷增長的電力需求；施耐德電氣採用EcoStruxure EV Charging Expert提供電動車充電的電力分配系統，容許業主或管理公司有效對充電設備進行察及制，實時控制充電設備在樓宇內的可用電力輸出，避免影響住戶生活

同場Stephen又宣布於今年中下旬，針對村屋車主和物業持份者，分別推出EVlink Home及EVlink Pro AC中速充電器。「前者支援連接市場上所有電動車，plug and charge易於安裝和使用；後者具備模組化及可擴充設計，容許物管公司加裝不同payment gateway作電子支付，並內置物聯網感應裝置，串接物管平台，方便遙距監控管理，改善能源使用。」EVlink Home及EVlink Pro AC將於7月和9月上市，售價待定。

施耐德電氣(香港)數碼能效及智能方案業務主管張志成Stephen。 跟現時EVlink Wallbox(右)相比，新款EVlink Pro AC(左)體積更小巧。 具備拍卡介面，可供商場或物業證用家使用，然後根據充電量月結費用。 EVlink Home適合居住村屋的車主部署。
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