智慧生活丨施耐德電氣夥英之傑合作 為車主、商場及停車場提供一站式電動車充電解決方案

施耐德電氣宣布與英之傑集團合作，為車主、商場物業管理和停車場公司提供一站式電動車解決方案，前者由英之傑負責售後支援，包括車位和配電設施勘察，以及充電器安裝和維護，並由施耐德電氣供應產品。至於後者由兩者組成戰略夥伴，跟相關公司商討項目。

碳排放的其中一個來源來自汽車廢氣，因此電動車普及和零碳排放，推動智慧出行，長遠實現碳中和目標，可謂相當重要。尤其是香港，截至今年3月，電動車數量總有約3萬輛，佔全港車輛總數約3.4%；而且買新車方面，愈來愈多車主選擇電動車。雖然特區政府在《電動車普及化路線圖》曾表示大力推動電動車發展，更稱預計於2025年能為15萬個私人商業或住宅停車位提供充電設施，以及提供5,000個公共充電設施。惟相關措施實行速度滯後，現時全港僅約4,800個充電站，換句話說，平均每6至7位電動車主爭一個充電站。

對此施耐德電氣(香港)數碼能效及智能方案業務主管張志成Stephen表示，為配合特區政府推行的電動車普及計劃及EV屋苑充電易資助計劃，施耐德電氣計劃於今年年底前，在全港各處近90個地點增設至約3,000個電動車中速充電器，並期望在2025年前，在各區涵蓋逾15,000個充電器。「配合政府提出增加充電設施的目標，解決現時電動車市場發展的痛點，透過跟英之傑的合作，為駕駛者提供更多充電設施及解決方案。」

施耐德電氣 EcoStruxure for eMobility 全方位解決持份者需要

施耐德電氣EcoStruxure for eMobility全方位解決方案，不僅易於安裝，而且可保持停車場及樓宇電力系統的穩定性，同時為管理公司和電動車駕駛者提供便利的充電服務體驗。除了電動車充電器之外，大廈業主、停車場管理公司及物業管理人員亦尋求其他不同方法，以改善能源管理和改善電動車充電基設施，適應不斷增長的電力需求；施耐德電氣採用EcoStruxure EV Charging Expert，提供電動車充電的電力分配系統，容許業主或管理公司有效對充電設備進行監察及控制，實時控制充電設備在樓宇內的可用電力輸出，避免影響住戶生活。

同場Stephen又宣布於今年中下旬，針對村屋車主和物業持份者，分別推出EVlink Home及EVlink Pro AC中速充電器。「前者支援連接市場上所有電動車，plug and charge易於安裝和使用；後者具備模組化及可擴充設計，容許物管公司加裝不同payment gateway作電子支付，並內置物聯網感應裝置，串接物管平台，方便遙距監控管理，改善能源使用。」EVlink Home及EVlink Pro AC將於7月和9月上市，售價待定。