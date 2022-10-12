智慧生活丨智能物流管理 加速貨款資訊流轉 FreightAmigo革新環球貿易

世紀疫症一度中斷製造業及其物流供應鏈，受到產能停頓、邊境關閉、海陸空貨運的運載力銳減等困擾。而隨著全球進入後疫情時代，跨境貨運漸趨平穩；然而今年俄烏開戰、多國通脹加息等政經因素影響下，經貿面臨另一波挑戰。FreightAmigo聯合首席執行官兼創辦人謝凱澄Ivy認為，現今國際物流大局愈複雜，企業愈應該採取智能物流管理模式，「我們平台能改善資訊透明度，助企業加快貨物和資金流轉，迎接年末消費旺季。」

近期各國防疫措施相繼鬆綁，Ivy坦言已大幅紓緩供應鏈緊張的問題，加上海外買家採購轉趨小額保守，出入口商須接受物流成本較高碎片化訂單的營運現實。「惟本港客運航班仍未恢復至疫前水平，限制機腹運力；中國持續嚴厲的防疫政策，又增加轉運壓力，這些都是中小企要頭痛的問題。」以往不少企業發貨都採取如直運、陸路跨境鐵道運輸等方式，但Ivy表示今年俄烏戰爭已影響往來歐亞的鐵道運輸命脈「西伯利亞鐵路」，「而且戰爭所引發的原油危機，已反映至遠洋貨櫃航運，8月波羅的海貨運指數雖回落至約6,100美元，但仍遠高於疫前的4倍，加上多國面臨通脹加息困擾，拖累經濟復甦的動力。」難怪據今年第二季貿發局的出口指數顯示，72.6%企業認為運輸成本上漲是環球經貿的最大挑戰。

AmiGo Post「貨運版」一站式平台

物流運輸成本上升，那邊廂跨境電商需求急速增長，往往企業要增加搜尋較划算組合的時間，錯失商機。Ivy稱有統計指一條供應鏈可有多達28個持份者，由賣方找運輸提貨、報關代理、跨境裝運、貨物保險和出口信用保險、貨款周轉、貨物承攬到買方，當中牽涉大量人員、貨物和資金的貿易數據。「為此FreightAmigo早前推出『AmiGo Post』，融合物流科技、金融科技及保險科技於一身的綜合平台，定位像坊間網上旅遊平台般，企業能一站式管理運送、清關、貨物保險和信用保險，節省逾六成管理貨運文件和八成報價查詢時間。」她續指平台串接全球逾300間貨運和航空公司作配對，客戶簡單輸入貨物體積等基本資料，AI計算出最直接的物流路線，並提供即時且準確的報價；透過點到點數碼流程讓整理文件、追蹤標籤和商業發票等提升流程效率，部分還設有上門收送件服務。「我們跟澳洲郵政、荷蘭郵政、英國皇家郵政和新加坡郵政緊密合作，能為跨境電商及網上零售商提供低於市價約35%的平均貨運價格。部分合作夥伴更額外提供如食品、含鋰電產品等限制品出口，方便為企業甚至個人客戶協調及理順運輸問題。」不得不提，平台連接香港信保局及滙豐「滙豐智滙」，加快採購保險程序；甚至參與應科院「聯盟式學習」模型，透過貿易數據互聯互通來促進中小企融資。

開拓多式聯運物流 加入碳足跡查詢

正如前文所述，物流路線在地緣政治下出現變數，鐵路中斷、航線更改、里程燃料消耗等，點對點直接運輸未必是最精明的選擇。Ivy指出FreightAmigo勝在擅長以大數據、雲計算和區塊鏈技術整合複雜多變的國際物流數據，令平台更易推薦多式聯運(intermodality)物流方案，「即兩種或以上的交通工具相互銜接、轉運而完成的複合運輸模式，系統更容許計算並顯示方案所產生的碳足跡，方便關注可持續發展的企業，也為上下游供應鏈提供選項以配合貿易夥伴的碳審計要求。」她還預告年內平台會接入主要電商平台，無縫連接網上商店，提高國際貨運效率。

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