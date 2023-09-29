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科技
2023-09-29 04:30:30
日報

智慧生活丨活用IP合作添話題 ChargeSpot「借尿袋」做得起！

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ChargeSpot

INFORICH株式會社代表董事、總經理兼行政總裁陳日華Stephen(左)和ChargeSpot行政總裁鄭煒燕Jess。

現今手機等於大家的「命脈」，遺失手機比丟失銀包更大件事！而伴隨手機還有的「電量」問題，如手機無電一樣得物無所用。憑自助「借尿袋」服務起家的ChargeSpot，行政總裁鄭煒燕Jess坦言朋友笑稱自備尿袋，毋須外借。然而品牌憑著快速部署租借站網絡，在疫情期間獲日本INFORICH青睞，於C輪融資近3億港元，去年底更正式在東京證券交易所上市。INFORICH株式會社代表董事、總經理兼行政總裁陳日華Stephen，趁早前ChargeSpot夥拍香港迪士尼樂園推出園區租借站服務及特別版充電器，聯同Jess將品牌致勝之道，娓娓道來。

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園區所借的充電器為5款迪士尼造型獨家設計。

ChargeSpot

租借服務將進一步擴展至樂園及3間酒店，共提供12個租借站。

Jess：借尿袋要成功 梗有一間喺左近

ChargeSpot早在2017年9月開業，對於為何有信心在共享移動電源的營運模式發展下去，Jess認為縱使消費者自攜「尿袋」相當普及，「然而並非人人會記得帶出街，當需要借充電器應急時，我們便能提供另一個選擇。」她續指這種共享模式的最大挑戰，就是必須易於借還。「那是牽涉安心感的考慮，如2018年中旬，當時ChargeSpot全港租借站只有2,000個，使用率僅10%；至2019年於宣布全線7-Eleven裝機後，使用率即飆升至30%，到2020年租借站網絡更達4,000個，兼已開拓中國、日本、泰國等市場。隨著消費者對ChargeSpot加深了認知，亦熟習這種免按金、跨地域甚至跨境借還方式。」她認為這種「梗有一間喺左近」效應，是ChargeSpot業務增長的轉捩點。

Stephen：換手機周期要4年多 鋰電市場仍有10年要走

ChargeSpot的業務潛力獲日本INFORICH青睞，及後更成為INFORICH全資子公司，Stephen還親自將ChargeSpot引進日本市場，同樣是自從租借站網絡拓展至鐵道車站和便利店後，使用率即高速增長。他強調日本財團投資向來審慎，即使手機時常換款，又有快充技術和固態電池的出現，「惟消費者實際換機周期追不上手機推陳出新，根據日本內閣府去年的相關調查，日本民眾平均4年7個月才換一部手機，即使技術上有新電池面世，現有鋰電手機仍有漫漫長路要走。」他又引述其他市調機構的統計，指由1994年至2022年手機電池容量升幅僅約22倍，但每日手機用電需求卻飆達102倍，「兩者存在極大落差，代表電量無法應付全日需要，足證充電需求仍相當殷切。」故此他估計未來鋰電市場仍有10年長路，而ChargeSpot的硬件配置，如充電速度、接駁兼容性等，絕對能貼近用家實際需要。

ChargeSpot

早前發布會更有Jay Fung馮允謙(中)撐場，連同香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭(左3)及首席財務總監施楠(左2)見證奇妙時刻。

IP合作增競爭力 香港迪士尼樂園布置全球最大租借站

「借尿袋」要長借長有，保持噱頭同樣重要。Jess表示ChargeSpot透過手機app供用家租借同時賺取積分，今年初跟插畫師DDED合作，在平台推出100套ChargeSpot x DDED100限量版「匆充道歉牌」，首日即沽清，反應熱烈。「我們跟藤原浩潮牌Fragment Design合作設計特別版充電器，還被粉絲追捧掀炒風！」日本方面，Stephen指曾跟《Pokémon Go》手遊合作，推出虛擬Token予玩家免費充電一次；更於最新推出的「ChargeSpot Music」，充電一次即可收聽獨家音樂！

至於與香港迪士尼樂園的合作，Stephen稱在樂園正門入口已有多達420個充電器可供借用，屬目前全球最大ChargeSpot租借站。「租借服務將進一步擴展至樂園及3間酒店，共提供12個租借站，為遊客提供無縫且安全的充電體驗。」此外園區所借的充電器為5款迪士尼造型獨家設計，他又預告隨Frozen園區開幕，相關款式充電器將不日登場。「展望來來，今年底前我們將進駐新加坡，明年更落戶歐洲市場，首站將會是法國。」Stephen補充。

網址：https://www.charge-spot.net/

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