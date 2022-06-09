智慧生活丨物管數碼化 文華CEO加持 Butler酒店級管家待遇

對住客來說，「物業管理」的印象經常與「投訴」掛鈎；但講到「酒店禮賓」服務，卻聯想起優越住宿體驗。透過房地產科技改善物管應對效率，讓前線更專注關顧住客，正是本港初創Butler的宗旨。Butler聯合創辦人林樂宜Jonathan與陳德鴻Angues均指，疫情驅使品牌以科技協調物管體驗。「跑馬地Eight Kwai Fong已率先採用Butler的物管方案，也是物管數碼化的最佳示範。」

酒管引入住宅理念 文華CEO支持

從事金融業的Jonathan、Angues與馬筠皓Jeffrey(駐新加坡)，有感都市人對生活質素有要求，惟缺乏處理家政的時間及精力，決意將貼心的酒店式禮賓概念引入住宅物業，於2019年創立Butler，並獲得文華東方集團行政總裁James Riley(小圖)支持，以私人名義參與投資並出任顧問。Jonathan憶述，「我們在一次午宴遇到James演講，便上前攀談介紹創業構思及徵詢意見。經多次接觸後獲他的賞識，注資支持兼將自身酒管的經營智慧，傾囊相授。」Angues指品牌創立初期透過不同月費的訂閱計劃，住客可享受膳食準備、雜貨代購、日常家務等，發展至水電工程及冷氣清洗，甚至酒店花藝、酒水採購都有提供。「住客透過WhatsApp即可預約服務，同時獲實時回覆。」創業未幾Butler遇上疫情，家居深層消毒需求大增，「加上住客透過WhatsApp查詢所屬物管大廈的防疫或強檢安排，促使Butler由管家服務提升至協調物管的溝通橋樑角色。」

新增BMS物管方介面 Eight Kwai Fong好評

升級版本分別為住客及物業經理提供串聯的介面，Angues解釋，「住客採用WhatsApp查詢維修、預約屋苑設施及訪客管理等，甚至推送大廈防疫資訊及提醒繳交管理費等。」舉例當發現水喉破裂，住客只要上載照片便能獲得籌號，物管方亦會同時收到通知，安排跟進事項。至於物業經理亦能實時接收住戶的排程，整合管理提升應變效率。更進一步因應需要，將住客滿意度、設施利用率等反饋分析，協助洞察服務表現，令決策更到位。

Butler去年與新加坡遠中集團合作，於跑馬地住宅物業Eight Kwai Fong率先應用。遠中集團資產管理部總經理黃今證Dora簡述成果，「數碼化營運減輕住客和物管的成本。每單位每月收取50港元的Butler管理費，便能享有24小時一站式服務，有助物業升值，達致發展商、物管和住客三贏局面。」她認同Butler是將現有物業「智能化」較划算的做法。