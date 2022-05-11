智慧生活丨疫市理財 識借識還 環聯：自己信貸自己睇

樓宇按揭、借錢周轉，甚至移民等，俗稱「TU報告」的環聯個人信貸報告都會大派用場；疫市飯碗不保，有人更要套現應急，信貸評級更能影響批核結果。然而「查家宅」毋須等到有需要才做，普羅大眾其實能隨時獲取TU報告，甚至改善自己的信貸評級！TransUnion環聯香港個人業務總監傅潔德Irene認為，「培養主動檢示自己財務狀況的習慣，好比恆常做體檢一樣，更能應對人生不同階段。」

懶理信貸評級 隨時無得「紮職」

每當消費者有信貸紀錄，環聯就會為其信貸狀況評分，繼而建立專屬的信用報告。簡單而言，評分高低依次由A至J劃分10級，當中A至C屬於優質評級，D至J則為次優評級。評分機制大抵根據個人還款紀錄、總結餘、信貸紀錄長短、信貸帳戶數量和種類，以及新開立的信貸帳戶等計算出來。Irene解釋，「良好評分能夠帶來更優質的財務機會，例如借錢，其反映借貸真實成本、每月平息、手續費及借貸優惠等的實際年利率，A級和J級所批利率最高能相差28%，相當誇張！」

她也提到本港僱主當考慮招聘或人事升遷時，公司有機會審閱應徵者或員工的信貸報告，「例如紀律部隊、有機會接觸企業敏感資料或掌管財政責任的職位等，我們與Sterling RISQ去年首季進行調查，香港約八成僱員背景調查的要求，包括查閱求職者的信貸報告，且索取求職者信貸報告次數按年升8.1%，反映有殷切需求。」Irene憶述有個案金融業人士因信貸紀錄不良，最終失去升任高級管理人員的機會！「不少人舉家移民，當地政府亦有機會以TU報告協助審批，若果有家庭成員因評分過低而延誤申請，將會錯過人生重要時刻。」她表示環聯提供訂閱服務，月費僅280港元，便能無限次檢閱TU報告，並提供財務分析工具及評分模擬器，為自己建立健康信貸履歷。

增免費基本信貸提示服務

一份TU報告詳列個人的財務狀況，Irene稱資料並非難懂，「報告開首會有信貸資料總覽，包括：結餘、拖欠帳款、年期、開立帳戶、信貸使用率、剩餘信貸額等；特別要留意信貸查詢紀錄，記錄哪些機構曾經查詢過你的信貸資料。」她續指港人精打細算，連貸款也會逐家比對，「其實進行太多硬性查詢會影響你的信貸評分。」現今手機應用頻繁，有見及此環聯早前推出《環聯認證》app，運用人臉識別、身份證驗證等eKYC技術，進行身份核實認證，讓大眾更安全獲取信貸報告。針對未來大灣區人員往來，Irene透露將發展跨境認證服務，促進中港信貸市場發展。

再者，疫情驅使消費者轉向網購習慣，催谷數碼詐騙趨勢，身份容易被盜，讓騙徒有機可乘，藉此申請信用卡或大額借貸。有見及此，環聯宣布將付費訂閱才有的信貸提示服務，以電郵通知形式免費下放該功能。Irene補充，「每當信貸報告出現新查詢紀錄、新開設信貸帳戶、個人地址或電話號碼變更時，均會即時以電郵通知，讓用戶提高對潛在身份盜用的警覺。」

還得到先好借

第五波疫情打擊本港經濟，早前環聯發表今年首季《消費者脈搏調查》，發現27%受訪者表示無法償還帳單，較去年第四季增加5%，顯示疫情下削減工時、工資甚至解僱情況持續。Irene續說，「借錢途徑愈趨便利，本輪調查有48%受訪者計劃申請新貸款或再融資，較去年第四季上升8%；另外主要無抵押貸款產品的新增貸款宗數，去年第四季已錄得升幅，反映疫下借貸市場仍暢旺。」她強調大眾更應主動關注自己的信貸報告，借得精明，還得徹底，「還得到先好借！」

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