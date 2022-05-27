智慧生活丨科技為輔 個性化財富策劃 恒生未來分行 全渠道數碼銀行典範

數碼銀行是環球市場大趨勢，而兩年多疫情更成為催化劑，促成虛擬銀行、智慧投顧等金融科技業務高速發展，看似顛覆並威脅傳統銀行生態。恒生銀行分行網絡業務主管袁妙齡Wendy並不苟同，「恒生擁有完善的社區網絡，優勢在於能全渠道無縫貫通數碼銀行與實體分行，將電子服務帶來的便利性深入民生層面。」迎接明年恒生創行九十載，Wendy倡導未來分行概念，為行業數碼轉型下重新定位。
去年415項數碼優化 最新手機入票
疫情加上社交距離措施，驅使銀行要維持正常運作前提下，逐步將恆常服務數碼化，簡單如eBanking流動理財、手機開戶、透過手機NFC於ATM進行非接觸式無卡提款等，而最新則是今年3月推出《恒生Mobile App》的手機入票功能。客戶只須按指示拍攝恒生或滙豐港元支票的正、背面，待系統確認支票細節後便會自動進入結算程序，每日上限2萬港元，24小時隨時辦理，省卻投遞工夫。Wendy認同現時客戶已對數碼銀行服務的高認受性，「單是去年本行已進行415項數碼創新服務及功能提升。去年恒生的流動理財交易總數按年增長逾四成，跟2019年相比更勁升超過兩倍；手機提款的使用次數亦按年上升逾六成。」
智慧投顧服務近年興起，年輕人愈趨流行小額投資，惟市場上產品眾多且缺乏教育。有見及此，Wendy稱早在兩年前已在app率先內置「SimplyFund」基金投資服務，「提供簡潔易明的介面與產品資訊，接受低至1港元投資及零交易費用，助投資新手了解交易機制及市況。」連同「Savings Planner」儲蓄規劃工具，讓年輕人掌握明智財管。「美股交投熾熱，我們去年第三季更於《恒生投資快》增設手機買賣美股功能，客戶可享無上限次數免費即時美股報價，迎合市場需求，惠及投資者。」她續說。
強化科技應用 豐富客戶財管體驗
虛擬銀行蓬勃發展，不少都標榜AI能應付日常金融服務，無實體門市看似是大勢所趨。不過面對高端客戶與日益複雜的銀行產品，Wendy坦言科技無法完全取代，「重視『人與交流』的分行仍然是一個重要服務渠道，未來分行將會是透過創新科技理順日常櫃檯服務，讓前線更聚焦客戶個人化金融服務，亦有更多時間關懷普羅大眾，教育數碼銀行服務，全渠道服務不同客戶。」例如分行設有配備平板電腦的GO Digital數碼特使，透過客戶手機掃描職員提供的QR Code並輸入簡單資料，毋須輪籌排隊聚眾，即時處理包括開立戶口、升級帳戶級別、更改個人通訊資料、申請或補領提款卡等，較過往減省逾半時間。Wendy指現時GO Digital數碼特使能處理一半以上銀行事務，未來更會覆蓋至七成。
疫情緩和，大眾對與內地通關翹首以待。為抓緊未來大灣區財富管理所帶來的機遇，Wendy指取地利之便，上周於上水新豐路分行開設全新跨境財富管理中心。「團隊成員擁有豐富的跨境客戶服務經驗，並且與恒生中國緊密聯繫，能為客戶提供一站式帳戶管理服務。」她表示跨境財富管理是恒生一大發展方向，今次先落戶北區，年內還會在九龍和港島相繼設立中心。
虛擬KOL 深化數碼生活新態度
明年便屹立九十載的恒生銀行，其數碼轉型道路較同業走得更時髦。Wendy指今年初為業界開創虛擬代言人Hazel，並為其開設IG專頁，分享數碼生活新態度，藉此接觸年輕專業一族，實踐Hazel「All Of The Above(AOTA)以上皆是」的價值觀。Wendy補充，「她是一位25歲的斜槓族，既是插畫師，也是平面model。她對人生抱持開放態度，選擇絕不『非黑即白』，跟我們的銀行服務非以電子化取代人手，而是全部都要相呼應。」