智慧生活丨突破數碼娛樂應用 數碼港CEO任景信：培育始於學界 電競非唯一

數碼港主辦的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇」已於周日圓滿結束，作為孕育數碼娛樂專才的創科重鎮，今屆大會圍繞「跨越虛實，娛樂無界」主題，探討數碼娛樂如何突破界限，為不同產業賦予數碼增值。數碼港行政總裁任景信Peter指出，數碼娛樂不止電競，也能藉遊戲為企業帶來機遇，讓行業革新商業模式和價值鏈，為此多年來積極培育創科新血。

APRU MetaGame會議 探討寓教於學

本屆「數碼娛樂領袖論壇2022」為「元宇宙」、「電競」、「運動科技」等熱門項目設立專區，如試玩move-to-earn概念的人氣區塊鏈遊戲StepN、賽車、Padipata拳擊沙包等，亦有為專業運動員提出訓練建議的人工智能教練、觀摩AR閃避球等，連同80多個工作坊等，讓公眾感受不同遊戲體驗。Peter表示本屆其中一項焦點活動是「2022環太平洋大學聯盟(APRU) MetaGame電競會議」，雲集來自北美、南美及亞太區的菁英和行業領袖，「今年特別針對電競行業來討論當中的政策，包括探討遊戲化教育的優點、精英大學電競新趨勢、電競塑造職涯及如何利用遊戲提高社會福祉等議題。」他認為隨著元宇宙虛實結合和NFT數碼資產大行其道，為數碼娛樂帶來無限可能，「如品牌藉著遊戲化任務賺取NFT，有助加深客戶關係管理；另外運用區塊鏈技術促進諸如move-to-earn、play-to-earn等GameFi(Game Finance)遊戲金融模式，這種『邊玩邊賺』概念正在顛覆傳統遊戲市場。」他建議企業不妨跟遊戲初創合作，產生協同效應，而數碼港居中作配對橋樑。

對於核心扶植的電競產業，數碼港目前分別為比賽及活動、人才培育及培訓，以及境外交流及發展三大類，提供財務資助及其他資源支援。Peter續說，「『電競行業支援計劃』至今支持接近170項專業賽事、行業及培訓活動；『電競實習支援計劃』為電競企業提供逾90個實習職位、專上院校提供相關人才培育課程，持續為業界注入新血。」他指數碼港過去跟HKU Space聯手推出電競課程(高級文憑)，近140名學生修讀，也為指定修讀香港都會大學電競運動學士學位學生提供獎學金。「我們更與APRU合辦兩屆『APRU電競人才培育計劃』、『APRU國際電競聯賽』及『APRU學生電競論文比賽』，為產業建立人才庫。」

