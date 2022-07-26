智慧生活丨節能減排 慳得其法 施耐德電氣 為未來樓宇定義

長遠要邁向「零碳樓宇」目標，特區政府之前發表《香港氣候行動藍圖2050》，旨在香港於2050年或之前，將商業樓宇用電量較2015年減少三至四成、住宅樓宇用電量減少二至三成；以及在2035年或之前，達到以上目標的一半。Kelvin指出近年愈來愈多新建物業，均已部署物聯網感應及引入AI能源管理，較易滿足企業履行ESG的關鍵績效指標。「樓宇用電佔香港總用電量90%，亦佔本地總碳排放量超過60%。惟全港逾4.2萬幢物業，一半以上樓齡逾30年，它們的機電設備、冷氣和照明系統普遍折舊或失靈，能源效益自然不佳。」他表示若果這些樓宇能夠「轉型」，仍可節省52%用電，減少碳排放。只是舊式物業需要較周全的評估，如大熱天時無可能切斷家用電力更換配電基建，那麼加裝多功能配電電表，或是改善耗電的替代方法。

熱浪侵襲全球，預計香港連日酷熱天氣警告會在7月維持，而新界北區高溫更逾38°C；倘身處通風不佳的室內環境，體感溫度更飆上40°C，隨時焫㷫搞到熱衰竭，可想而知氣候暖化已達危險水平！話雖如此，未必人人的耐熱程度及得上前天文台長般，能夠堅持不開冷氣。施耐德電氣策略及業務發展總監李沛銓Kelvin認為，節能減碳非一刀切，也要平衡人文活動，「透過智慧樓宇耗電管理，特別是樓齡高的大廈，改善其用電效益，仍具龐大節能潛力。」

未來樓宇 四大關鍵要素

作為建構智慧樓宇的業內專家，施耐德電氣認為「未來樓宇」應具備四大價值。Kelvin逐一解釋，「首先是永續性(sustainable)，利用可再生能源如安裝太陽能光伏系統，為樓宇轉化直流電輸出供應；第二是抗韌力(resilient)，即是樓宇能承受內外衝擊，舉例加設不斷電系統等關鍵電力基建，或是遠端監察匯流排並實時作可預測性維護，提升恢復彈性。」第三則是超高效(hyper-efficient)，利用實時數據更快速地做出回應，Kelvin指隨著5G物聯網感應裝置的普及，令物業持有人和物管借助大數據和AI運算，解決空間管理、營運效率和用戶體驗的問題。「最後一項是以人為本(people-centric)，據估計人類花費九成時間在戶內活動，室內環境如溫度、濕度和空氣質素，會直接影響居住和使用舒適度。」

EcoStruxure智慧樓宇解決方案

物業耗電與否，用戶傳統上要靠電費單得悉，但現在借助物聯網裝置產生的大數據，透過邊緣運算，將其轉換成簡單易明的分析，為營運方提供能源管理建議，Kelvin稱這就是EcoStruxure智慧樓宇解決方案。「分成三層架構，最底層是聯網產品，以開放協議系統整合冷氣、照明終端裝置等，連網形式容許數據交流並對換訊息；上一層是邊緣控制，為物業管理提供單一後台控制面板，遠端監控和管理不同終端；最頂層為AI分析，因應物業數據變化產生人性化的見解和建議，如優先解決哪個異常，便可減低多少耗電導致的經濟損失。」

針對中下兩層，他指可從智能辦公室「Planon Workplace Insight」體現出來，「例如實時監測室內人數變化，計算閒置率，亦能偵測空間光暗、溫度及濕度等異常，當室內人數減少時，調低冷氣通風或照明的功耗，節省用電。」而「EcoStruxure Building Advisor」能夠作出最上層的智能分析，透過物管系統前線人員能遙距持續監控樓宇，提前識別故障，加快應對突發事件，甚至預測故障風險提前維護，確保樓宇運作順暢。以太古地產為例，便採用相關技術追蹤及改善旗下物業表現，預計每年可減一至兩成能源消耗。「我們在2020年於法國東南部鄰近阿爾卑斯山脈的格勒諾布爾，興建了『零碳』智慧辦公園區IntenCity。建築群採用多項EcoStruxure方案，除裝設太陽能板、風力發電及儲能設施，做到自給自足外，更部署微電網供電予鄰近社區。」他續指IntenCity的耗電量，較歐洲建築物的平均能源消耗少近九成，實屬智慧城市的最佳榜樣。