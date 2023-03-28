智慧生活丨經濟誘因推動「碳中和」 生產力局：逾七成公司不熟悉 或企業形象驅使

特區政府前年宣布《香港氣候行動藍圖2050》策略大綱，致力於2050年前實現「碳中和」，並鼓勵整個社會參與。然而要有效落實碳中和，香港商界扮演重要的角色，實際上有企業卻反映沒有業務誘因訂立減碳目標，情況被動。針對碳管理現況，香港生產力促進局(簡稱生產力局)早前夥香港城市大學進行《碳中和進展與挑戰》企業調查，發現逾七成公司不熟悉「碳中和」，推動主因顧及企業形象；又指低碳轉型、碳審計及管理尋求資助和技術支援。生產力局綠色生活與創新部總經理都永海Yonghai Du認為問題值得深思，「局方正積極研發更全面的碳評估工具，協助業界掌握碳排現況；積極為企業配對合適的資助計劃，令大家能跟上『碳中和』的趨勢，長遠助香港社會實踐零碳。」

企業減碳：66%無碳審計 72%欠缺認知 81%沒訂目標

生產力局與城大能源及環境學院合作，針對工商界及建築物相關業界(包括大型企業、機構及中小企)，在去年10至12月進行《碳中和進展與挑戰》問卷調查，了解商界實際面對減碳現況的挑戰，最後獲122個回覆，大型企業與中小企幾乎各佔一半。結果顯示，72%表示不熟悉「碳中和」，對《香港氣候行動藍圖2050》及科學基礎目標倡議(SBTi)等欠缺認識；計算碳排放方面，66%未曾進行過碳審計，也沒有定期評估其溫室氣體排放；至於減碳現況方面，81%尚未就實踐「碳中和」訂立完整及目確的目標。即使19%已訂立減碳目標的企業，僅43%有參考國際標準訂立，或企業關注Level 3涵蓋供應鏈的溫室氣體排放(48%)。

Yonghai Du續指，「調查總結出企業之所以會制訂碳中和目標，九成受訪者指能夠提升企業形象、名聲及競爭力是其主因。而八成沒訂立目標的企業，他們普遍反映缺乏外部支持、認知不足及減碳措施尚未與機構之運作有關。」他歸納了企業邁向「碳中和」的三大挑戰，逾60%認為「較高的財務資本需求」、「缺乏經濟誘因來改變現時的作業模式」及「缺乏消費者及客戶的需求」，皆令企業對減碳卻步。