智慧生活丨聯繫世界新常態 Zoom立足當下 放眼元宇宙

世紀疫症顛覆大眾的溝通模式，以往面對面接觸、跨地域交流如今變得遙不可及。尤其是彈丸之地的香港，企業的經濟活動由講求高流動性，迅速轉型到混合甚至完全虛擬的工作模式。作為視像會議方案先驅的Zoom，疫情間適時解決內部和外部的人員溝通。Zoom亞太區負責人Ricky Kapur認為，Zoom除了是溝通橋樑，企業也能藉平台創造新功能，「疫情下我們衍生不同解決方案，助企業維持和擴充業務；Zoom還緊貼元宇宙，致力將溝通延伸至VR空間。」

Zoom Meetings、Rooms、Chat與Phone溝通多元化

Zoom簡單易用，企業可因應需要迅速部署和擴充Zoom的使用數量，毋須擔心軟件的穩定性。根據去年第三季財報(截至2021年10月31日)，10人員工以上而使用Zoom的全球企業客戶，已有逾51萬家；而過去12個月貢獻達10萬美元營收的客戶，亦達到2,507家，較去年同期暴增94%。第三季總收入達10.5億美元，按年同期勁升35%，反映需求龐大。Ricky指Zoom提供不同遠端協作方案，配合企業不同溝通需要。他逐一解釋，「例如企業常用，專為視像會議而設，能容納逾千人參與的Zoom Meetings，以及用作混合辦公或研討會、行政會議的Zoom Rooms。另有針對企業內部通訊、工程團隊等，提供即時視像及電話通話服務的Zoom Chat，容許企業集中管理訊息、雲端保存及安全設定，且能確保符合公司訊息保護政策。」至於Zoom Phone雲端電話產品，用家能透過Zoom Phone撥打及接收來自公共交換電話網絡(PSTN)的來電，並由傳統網絡轉移至新型網絡。Ricky認為溝通呈現不同形式，Zoom正好迎合企業不同需要。

拓展金融、醫療和教育用途

Ricky接受專訪時正值本港第五波疫情高峰，一度盛傳封城，他坦言金融、醫療和教育衝擊甚大，為此Zoom一系列混合方案致力支援行業靈活抗疫。「金融機構可透過Zoom舉行虛擬會議、招聘和培訓員工。以滙豐銀行為例，它是其中一間最大型金融服務機構將Zoom納入標準工具，為客戶提供流暢體驗，疫情下確保金融系統提供推動力，並能減低行政成本和增加生產力。」至於保險業，Ricky稱前線人員可透過視像共享功能，跟客戶分享並完成財務需求分析、保險申請和說明等程序，同時客戶亦能安全接收、查看和確認這些文件。

醫療方面，Zoom for Healthcare平台給予醫護人員透過Zoom進行網上諮詢、遙距診症等服務，而病者在前往急症室前，醫護也能預先遠程查看病患者資料，作好準備。他分享實例，「九龍東聯網於2020年初開始採用Zoom遙距診症，減低病者在醫院感染的風險；瑪麗醫院則以Zoom舉行虛擬義工團聚日，義工透過遙距小組活動支持病人，遠程醫療在疫情期間顯得更有價值。」教育方面，Zoom for Education促進遙距學習，根據Zoomtopia的統計，亞太區自2020年起，已有逾100萬名學生採用Zoom上課。「Zoom Breakout Room功能已成為平台最受歡迎的功能，教師能將學生分配到多個虛擬小組討論，成效跟面授課堂的分組討論分別不大。」Ricky補充。

Zoom連接世界 延至元宇宙

Web 3.0與元宇宙熱潮在去年「引爆」，Ricky認為元宇宙的概念與Zoom一致，並且視其為元宇宙的軟件層面，都是希望以像親歷其境的體驗方式，超越一般的視像通訊。「較早前，我們公布與Meta旗下的Horizon Workrooms合作，將Zoom Meetings及Zoom Whiteboard帶進虛擬實境空間，擺脫現實距離的限制。」展望未來，Ricky稱今年Zoom將會把獨立的通訊服務整合到單一平台上，建立全面的通訊體驗。「去年我們發布100項以上的功能升級，如Zoom Events Conference 和Zoom Video Center，相信新功能重塑工作模式，改善作業流程。」