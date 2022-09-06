智慧生活丨聯繫大灣區消費圈 照顧港人體驗 萬能淘寶靠得住

跨境網上消費，很多香港人喜愛搵「淘寶大神」尋寶，尤其是疫情期間兩地無法正常往來時，此習慣可謂港人北上消費的延續，令淘寶天貓香港地區站(下稱淘寶香港站)成為大眾最愛C2C跨境電商聚腳點之一。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅CK認為淘寶香港站的聯繫角色，帶動並成熟大灣區生活消費圈。「我們並非單純做促銷的市集平台，而是藉流量大數據協助商戶精準行銷。我們亦堅持『萬能淘寶』的優勢，並因應港人網購需求，不斷改善電商體驗。」

後疫情時代 美妝門票銷量增

正所謂「淘寶有咩買唔到」，由最便宜網購3C線材周邊、婚帖預訂等，到選購3C數碼、黑白家電等昂貴產品，CK表示淘寶香港站擁有數十億件商品供應，囊括最受消費者熱捧的類別還包含家具和服飾等，絕對滿足港人多元化需要。到底淘寶人氣有多火爆？單看網站流量分析平台《SimilarWeb》的7月份數字，淘寶全球點擊訪問次數已高達逾3.3億次、平均訪問時間近5.5分鐘、平均訪問頁數為5.88頁，為全球百大熱門網站，而且在電商類別於中國高踞首位，極受25至34歲用戶群(佔42.5%)歡迎。「雖然疫情持續影響消費市道，根據政府統計處於8月公布的數字，香港6月零售業總銷貨價值臨時估計為277億港元，按年下跌1.2%遜預期，惟網上銷售8.2%，估計為23港億元，按年升0.5%。」他表示綜合今年上旬，全港網上銷售按年比仍升24%，數據反映網購消費仍在增長周期之中。

淘寶雖然屬於千禧時期產物，但CK認同新冠疫情催化跨境網購，將香港業務帶上高峰。他憶述在2020年疫情爆發以及今年初的第五波疫情，以FMCG快消品為首，平台每日成交量猶如「雙11」般誇張，導致中港物流運輸和倉儲經歷艱巨時刻。「演變至近期美妝及虛擬門票類別愈發受歡迎，反映疫情後期，消費者的生活習慣開始轉變，逐步恢復外出娛樂，令美妝及門票等消費增長幅度顯著。」他更引用第三方數據表示，「7月份淘寶香港站的銷售同比和用戶黏性均有顯著上升，瀏覽量及客單價亦持續錄得良好增長。」CK表示淘寶香港站雖然是跨境電商平台，但平台每月瀏覽日數仍遠高於本地電商，可見大眾北上消費的需求殷切。

