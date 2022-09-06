智慧生活丨聯繫大灣區消費圈 照顧港人體驗 萬能淘寶靠得住

跨境網上消費，很多香港人喜愛搵「淘寶大神」尋寶，尤其是疫情期間兩地無法正常往來時，此習慣可謂港人北上消費的延續，令淘寶天貓香港地區站(下稱淘寶香港站)成為大眾最愛C2C跨境電商聚腳點之一。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅CK認為淘寶香港站的聯繫角色，帶動並成熟大灣區生活消費圈。「我們並非單純做促銷的市集平台，而是藉流量大數據協助商戶精準行銷。我們亦堅持『萬能淘寶』的優勢，並因應港人網購需求，不斷改善電商體驗。」
後疫情時代 美妝門票銷量增
正所謂「淘寶有咩買唔到」，由最便宜網購3C線材周邊、婚帖預訂等，到選購3C數碼、黑白家電等昂貴產品，CK表示淘寶香港站擁有數十億件商品供應，囊括最受消費者熱捧的類別還包含家具和服飾等，絕對滿足港人多元化需要。到底淘寶人氣有多火爆？單看網站流量分析平台《SimilarWeb》的7月份數字，淘寶全球點擊訪問次數已高達逾3.3億次、平均訪問時間近5.5分鐘、平均訪問頁數為5.88頁，為全球百大熱門網站，而且在電商類別於中國高踞首位，極受25至34歲用戶群(佔42.5%)歡迎。「雖然疫情持續影響消費市道，根據政府統計處於8月公布的數字，香港6月零售業總銷貨價值臨時估計為277億港元，按年下跌1.2%遜預期，惟網上銷售8.2%，估計為23港億元，按年升0.5%。」他表示綜合今年上旬，全港網上銷售按年比仍升24%，數據反映網購消費仍在增長周期之中。
淘寶雖然屬於千禧時期產物，但CK認同新冠疫情催化跨境網購，將香港業務帶上高峰。他憶述在2020年疫情爆發以及今年初的第五波疫情，以FMCG快消品為首，平台每日成交量猶如「雙11」般誇張，導致中港物流運輸和倉儲經歷艱巨時刻。「演變至近期美妝及虛擬門票類別愈發受歡迎，反映疫情後期，消費者的生活習慣開始轉變，逐步恢復外出娛樂，令美妝及門票等消費增長幅度顯著。」他更引用第三方數據表示，「7月份淘寶香港站的銷售同比和用戶黏性均有顯著上升，瀏覽量及客單價亦持續錄得良好增長。」CK表示淘寶香港站雖然是跨境電商平台，但平台每月瀏覽日數仍遠高於本地電商，可見大眾北上消費的需求殷切。
洞悉物流和支付痛點 「直運—快捷」隔日達
相比本地網購平台，跨境電商涉及集運與結算程序，消費門檻較高。CK透過定期客戶意見調查，明白港人對包郵直運最低消費額、付款方式與手續費等關注，因此淘寶香港站近年積極聚焦改善購物體驗。他逐一概述，「早在2020年4月已推出跨境運費滿額包郵計劃，現時消費者只要跨店消費滿199元人民幣，並使用菜鳥官方集運，即可享跨境段包郵自提服務，而目前覆蓋商品量已達千萬類別。而最近還新增『一件跨境段包郵』服務，只要商品有上述標籤，不論價格多少，用戶選用菜鳥官方集運或菜鳥官方直運加自提服務，亦可享跨境段免運。」至於今年6月更試行「直運—快捷」快商務模式，「有別於傳統用戶自行安排集運，此服務能夠自動到一件發一件，如果內地倉庫在工作天晚上6時前完成簽收，包裹就會當日出庫，最快兩個工作天內完成配送。」針對支付方面，平台除了容許支付寶香港結算外，亦已跟中銀香港、渣打銀行等金融機構合作，提供信用卡付款免手續費優惠。面對「先買後付」日益流行，CK亦表示團隊正積極研究新增此付款方式的可能性。
香港地區傢俬頻道」 首推除蟲除甲醛
以往港人喜歡在內地訂購家具，惟疫情停頓相關貿易，有見及此，淘寶香港站新開設「香港地區傢俬頻道」，透過完善分類功能，大家可以輕鬆訂製全屋家具，輕易搜尋蝸居專用的摺疊式、多功能兼慳位的家品擺設，而部分大型家具如重量達101公斤以上，只要選擇菜鳥直運，更可享運費七六折優惠。
CK補充，「今日起網購家具還可獲得免費甲醛檢測(需時2天)，又或是額外加購除蟲和除甲醛服務(需時7天)，全部服務均於菜鳥集運倉完成，買家毋須擔心品質問題。」值得一提，平台早前已升級「本地退」服務，供消費者只需退回香港地址即可，毋須退回內地；而且9月內更推出加強版，毋須負擔退貨的物流費用，安坐家中由物流人員上門收取退貨，令購物更安心。
「「99 Mega Sale」啟動 助商戶規劃雙11部署
踏入9月，亦是年度「99 Mega Sale」促銷活動的時候，由即日起至9月10日晚上11時59分，淘寶香港站都會推出一連串瘋狂優惠和限時秒殺價。其中淘寶跨店滿每200元人民幣即減20元人民幣；天貓跨店滿每300元人民幣即減40元人民幣，使用次數均無上限。CK表示商家會從「618年中慶」與9、10月兩場促銷活動，積極推出商品作招徠，藉此了解各商品的市場反應，「然後為全年最大節日『天貓雙11全球狂歡季』部署，做好倉儲備貨。」他認為現在雙11經已從促銷活動，演變成提升商品曝光和品牌知名度、建立口碑、吸納新消費者，甚至會員的重要時刻，雙11前一般覆蓋更多商品，而到雙11則提供更大折扣。最後，當問及官方停止天貓香港的營運時，CK表示是為了將業務重心聚焦淘寶香港站。「我們意識到平台擁有跨境電商的先天優勢，藉重組資源來惠及更多商家和消費者。」
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