智慧生活丨腸道微生態產業轉化 中大醫學院陳家亮：香港有條件成亞太樞紐

人類腸道內有億個神經元，比脊髓上的還要多，因此醫學界將腸道稱為「人體第二個大腦」；而了解腸道菌群，不止是為了治療腸胃毛病，以至糖尿病、肥胖甚至癌症，近年愈來愈多研究更發現，腸道菌群的平衡或跟精神病有關，甚至左右運動體能、智商及壽命的關鍵因素，當中不少更來自本港醫學科研。香港中文大學醫學院院長陳家亮教授指出，現時本港腸道微生態創新醫學領域，絕對是亞洲龍頭，「《香港創新科技發展藍圖》明確提出醫療科技的發展潛力，如今是推動『官產學研』合作的關鍵時機。」香港科技園公司行政總裁黃克強亦認同教授的看法，「科學園一直協助學者將研究產業化，只要政府能夠規劃跟大灣區同調的監管機制，相信會吸引更多藥廠人才進駐。」

產業市場增速驚人 港研究獲全球關注 新冠疫情加速醫學對人類腸道菌群的研究，尤其是香港科研團隊之前在國際權威期刊發表論文，發現腸道細菌跟染疫後病情的嚴重程度，以及長新冠症狀有所關係，成果獲全球關注。而根據市調機構Polaris Market Research對人體腸道微生態全球市場的研究，揭示其市值由2021年的近6億美元，估算至2029年達逾31億美元，年均複合增長率達22.95%，極具產業化潛力。陳教授補充，「香港微生物菌群創新中心(MagIC)扎根香港科學園，是亞太區內唯一獲英國專家認可的腸道菌移植(FMT)中心，而中大醫學院自2015年起已進行了近550宗FMT治療，數字是歐洲17個中心總和的三成多；而透過大便樣本作非入侵性大腸癌風險專利檢測工具，更是全球首創。」他強調本港有經驗、知識、技術和專才，成為腸道微生態創新醫藥的領先地位，自不待言。



大灣區新醫藥協同監管 河套區變現代版挪亞方舟 雖然香港醫學科研被受推崇，然而從實驗室走進市場，陳教授坦言困難重重。他解釋，「我們缺乏藥物審批機構，必須在香港境外重複進行測試，且粵港澳三地對藥物的監管及認證機制各有不同，窒礙成藥面世的速度。再者本地欠缺具規模的生物樣本庫，即使我們之前儲存了全球最大、達10萬名母嬰樣本庫，也只能落戶內地，且疫情下樣本無法『過境』，拖累研究進度。」 因此陳教授呼籲政府加快推動粵港澳大灣區新醫藥認證，聯同大灣區建立區域性的藥物監管及認證中心，用以審批三地的創新藥物研發。「相信此法定機構能有效令醫藥企業進駐投資，培訓專才。我們亦提倡在落馬洲河套區建造現代版『挪亞方舟』，用作儲存數量龐大的腸道微生態生物樣本，長遠惠及大灣區8千萬居民。」他續說。

