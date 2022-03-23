智慧生活丨荷李活級製作 盲盒NFT抽Bull Bull Bear中陀飛輪

數碼資產大熱，要走在時代尖端，社交平台如無一張NFT圖像，彷彿無法自稱「潮人」。而近期娛樂圈最爆的，必數電影《頭文字D》四子接連靠NFT施展財技賺大錢。可是NFT作品的價值，除取決於名人效應外，創作者能賦予它怎樣的功能更為重要。萬希泉鐘錶創辦人兼行政總裁沈慧林William，有感坊間NFT良莠不齊，跟同好團隊宣布4月推出「Bull Bull Bear」盲盒NFT，成員之一、荷李活3D技術總監Bryan Bentley更擔任設計。William表示其中5隻更「自戴」陀飛輪，抽中即送真錶！「唔似得其他NFT單純炒賣，我哋後續仲有大把嘢玩！」

奧斯卡動畫師 Bryan追求完美

萬希泉涉足NFT非首例，品牌去年12月跟NFT平台Popsible合作，將工藝級陀飛輪腕表絕密組裝片段以NFT推廣。而William認為今次才算正式參與，「去年12月發酵計劃，一班同好在Discord認識交流，當中不乏市場策劃專家、從事區塊鏈產業、網絡安全行業及銀行業等專業人士，大家均認為NFT能尊重及鼓勵創作，惟坊間作品質素參差，缺乏持續性，促使我們參一腳。」

成員之一、2012年曾以電影《馬拉高》榮獲奧斯卡最佳動畫、現任香港SCAD視覺效果系教授的Bryan，更擔任Bull Bull Bear的原型設計。跟眾人素昧平生的他，認同大家的創作意念，「自己首次挑戰最大型的NFT項目，欣賞團隊周詳的發展藍圖，這亦是其他NFT所欠奉。」坊間作品簡陋，Bryan強調與其設計平面圖像，Bull Bull Bear更是立體3D角色。他運用製作動畫的專業技術，為玩具熊仔賦予如同鍍金、絨毛等真實質感，「這是身為3D技術總監的原則與堅持，永遠追求作品的最高質素！」

抽盲盒玩法 Mint Day 7天後爆熊

William稱團隊將於4月初發行總共3,888隻Bull Bull Bear NFT，每款造型不一，如Daft Punk、柏靈頓熊、西裝、國王等都有，並以時下流行的mystery box「抽盲盒」方式公開鑄造(Minting)，「Mint Day當日會先Minting盲盒，7天後『爆盒』才知道抽中甚麼模樣的熊仔。」他續說。

「我們正考慮以metadata(元數據)將盲盒轉化成熊仔，抑或透過Airdrop(空投)至玩家的加密錢包。」另外，主流NFT都是經OpenSea發行，並採用以太幣進行交易，惟來自銀行業的團隊成員，推薦Solana區塊鏈平台推出。William解釋，「Solana的網絡節點採用Proof-of-History(歷史證明機制)，毋須龐大運算能力已能進行高達每秒6.5萬次交易吞吐量，時延僅0.4秒，且每筆交易的手續費也不過0.0015美元，入手門檻遠低過以太坊。」他又指Solana所用加密幣SOL的幣值吸引，每隻僅售2 SOL(截稿前換算約值1,417港元)，定價合理。他更補充，其中5款會以佩戴萬希泉陀飛輪的造型登場，「屆時會邀請買家參加宣傳活動，即席贈送真錶。」待疫情緩和，他預告未來有連串展覽活動，並考慮為買家推出實體玩具熊呢！